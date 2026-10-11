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Hétfőn kezdődik a brüsszeli külügyminiszteri találkozó, Orbán Anita részleteket tett közzé a témákról
Gazdaság

Hétfőn kezdődik a brüsszeli külügyminiszteri találkozó, Orbán Anita részleteket tett közzé a témákról

MTI
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Az Európai Unió külügyminisztereinek hétfőn kezdődő luxemburgi tanácsülésén az információmanipuláció elleni védekezés és az uniós bővítés a két legfontosabb téma. A találkozón Magyarországot Orbán Anita külügyminiszter képviseli, aki a nyugat-balkáni integráció felgyorsítása mellett érvel, a nap végén pedig hat másik tagállam nevében is felszólal - jelentette be a külügyminiszter Facebook-oldalán.

A tárcavezető a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében jelezte, hogy a tárgyalások elsődleges kérdése az, miként léphet fel Európa hatékonyabban a külső, összehangolt dezinformációs kampányokkal és hibrid fenyegetésekkel szemben. Orbán Anita az Európát célzó orosz hibrid tevékenységek kapcsán az uniós szolidaritás fontosságára hívja fel a figyelmet az ülésen.

A luxemburgi tanácskozás egyben előkészíti az állam- és kormányfők e hét második felében esedékes csúcstalálkozóját is, ahol a bővítés hatásairól tartanak vitát az Európai Bizottság jelentése alapján. A magyar álláspont egyértelmű, miszerint az integrációnak érdemalapúnak kell lennie,

a Nyugat-Balkán felvétele pedig elengedhetetlen a kontinens biztonsága szempontjából.

A találkozót záró kormányközi konferencián a magyar külügyminiszter – a partnerek felkérésére – hazánk mellett Bulgária, Ciprus, Csehország, Görögország, Olaszország és Szlovénia nevében is felszólal. Ennek során gratulál Montenegrónak a csatlakozási fejezetek sikeres lezárásához, amellyel az ország újabb jelentős lépést tett az EU-tagság felé. A közös felszólalás egyúttal megerősíti, hogy Európa déli szomszédságának békéje és stabilitása érdekében a nyugat-balkáni régió integrációja kiemelt prioritás marad.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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