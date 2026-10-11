Karácsony Gergely szerint tarthatatlan a helyzet: átalakítaná Budapest parkolási rendszerét

Noha a főváros 2019-ben megtiltotta a külső alvállalkozók bevonását a parkolás üzemeltetésébe,

a jelenlegi, kerületi felosztású modell a főpolgármester szerint továbbra sem működik hatékonyan.

A bevételek egy része elvész a rendszerben, miközben a fővárosi úthálózat, a hidak és a felüljárók állapota kritikus. A Flórián téri felüljáró felújítását követően a közeljövőben a Petőfi híd és az Árpád híd rekonstrukciója is elkerülhetetlenné válik.

A parkolási díjakból származó források hiánya mellett a helyi adóbevételek kerületek közötti egyenlőtlen eloszlása is nehezíti a gazdálkodást. A jelenlegi szabályozás miatt bizonyos belvárosi kerületek kiemelkedő adóbevételekkel rendelkeznek, miközben lakosságszámuk csökken. Az V. kerületben például az egy főre jutó adóbevétel a három és félszerese a XVI. kerületének.

Én abba nem vagyok hajlandó beletörődni, hogy egy olyan intézményrendszerünk van, ahol a 16. kerületi polgár harmadannyit sem ér, mint egy 5. kerületi

– fogalmazott a főpolgármester.

A várospolitikus a 2010 és 2014 közötti jogszabályi változtatásokat tette felelőssé a torzulásokért, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi pénzügyi és üzemeltetési keretrendszer módosítása nélkül nem biztosítható a városhálózat fenntartható fejlődése.

Így vannak beállítva az adórendszereink azért, mert Rogán Antal 2010 és 2014 között egyszerre volt parlamenti képviselő és polgármester, és kilobbizta ezeket a várost egyébként megfojtó szabályozásokat, ezekhez muszáj hozzányúlni

– jelentette ki Karácsony Gergely.

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