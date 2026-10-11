Karácsony Gergely szerint tarthatatlan a helyzet: átalakítaná Budapest parkolási rendszerét

Noha a főváros 2019-ben megtiltotta a külső alvállalkozók bevonását a parkolás üzemeltetésébe,
a jelenlegi, kerületi felosztású modell a főpolgármester szerint továbbra sem működik hatékonyan.
A bevételek egy része elvész a rendszerben, miközben a fővárosi úthálózat, a hidak és a felüljárók állapota kritikus. A Flórián téri felüljáró felújítását követően a közeljövőben a Petőfi híd és az Árpád híd rekonstrukciója is elkerülhetetlenné válik.
A parkolási díjakból származó források hiánya mellett a helyi adóbevételek kerületek közötti egyenlőtlen eloszlása is nehezíti a gazdálkodást. A jelenlegi szabályozás miatt bizonyos belvárosi kerületek kiemelkedő adóbevételekkel rendelkeznek, miközben lakosságszámuk csökken. Az V. kerületben például az egy főre jutó adóbevétel a három és félszerese a XVI. kerületének.
Én abba nem vagyok hajlandó beletörődni, hogy egy olyan intézményrendszerünk van, ahol a 16. kerületi polgár harmadannyit sem ér, mint egy 5. kerületi
– fogalmazott a főpolgármester.
A várospolitikus a 2010 és 2014 közötti jogszabályi változtatásokat tette felelőssé a torzulásokért, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi pénzügyi és üzemeltetési keretrendszer módosítása nélkül nem biztosítható a városhálózat fenntartható fejlődése.
Így vannak beállítva az adórendszereink azért, mert Rogán Antal 2010 és 2014 között egyszerre volt parlamenti képviselő és polgármester, és kilobbizta ezeket a várost egyébként megfojtó szabályozásokat, ezekhez muszáj hozzányúlni
– jelentette ki Karácsony Gergely.
Címlapkép forrása: Portfolio
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