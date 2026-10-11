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Karácsony Gergely szerint tarthatatlan a helyzet: átalakítaná Budapest parkolási rendszerét
Gazdaság

Karácsony Gergely szerint tarthatatlan a helyzet: átalakítaná Budapest parkolási rendszerét

Portfolio
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A budapesti parkolási rendszer átalakításával évente mintegy 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani, ami ötszörösére növelhetné a főváros útfelújítási keretét. A közlekedési infrastruktúra jelentős állagromlása miatt elengedhetetlen a hatékonyabb üzemeltetés, valamint a kerületek közötti adóbevételek aránytalanságának rendezése – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Noha a főváros 2019-ben megtiltotta a külső alvállalkozók bevonását a parkolás üzemeltetésébe,

a jelenlegi, kerületi felosztású modell a főpolgármester szerint továbbra sem működik hatékonyan.

A bevételek egy része elvész a rendszerben, miközben a fővárosi úthálózat, a hidak és a felüljárók állapota kritikus. A Flórián téri felüljáró felújítását követően a közeljövőben a Petőfi híd és az Árpád híd rekonstrukciója is elkerülhetetlenné válik.

A parkolási díjakból származó források hiánya mellett a helyi adóbevételek kerületek közötti egyenlőtlen eloszlása is nehezíti a gazdálkodást. A jelenlegi szabályozás miatt bizonyos belvárosi kerületek kiemelkedő adóbevételekkel rendelkeznek, miközben lakosságszámuk csökken. Az V. kerületben például az egy főre jutó adóbevétel a három és félszerese a XVI. kerületének.

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Én abba nem vagyok hajlandó beletörődni, hogy egy olyan intézményrendszerünk van, ahol a 16. kerületi polgár harmadannyit sem ér, mint egy 5. kerületi

– fogalmazott a főpolgármester.

A várospolitikus a 2010 és 2014 közötti jogszabályi változtatásokat tette felelőssé a torzulásokért, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi pénzügyi és üzemeltetési keretrendszer módosítása nélkül nem biztosítható a városhálózat fenntartható fejlődése.

Így vannak beállítva az adórendszereink azért, mert Rogán Antal 2010 és 2014 között egyszerre volt parlamenti képviselő és polgármester, és kilobbizta ezeket a várost egyébként megfojtó szabályozásokat, ezekhez muszáj hozzányúlni

– jelentette ki Karácsony Gergely.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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