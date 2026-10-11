Megindult a globális aranyláz: két távol-keleti metropolisz tör a Nyugat babérjaira

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Az év eleji fényes rekordokat követő jelentős aranyár-korrekció sem törte meg az intézményi keresletet. Miközben a jegybankok töretlenül töltik fel tartalékaikat, Ázsiában egy érdekes folyamat indult meg a vezető nemzetközi pénzügyi központokban. Hongkong és Szingapúr párhuzamosan, de eltérő logikával új aranypiaci infrastruktúrát épít tovább szélesítve nemzetközi pénzügyi szolgáltatásait. Új fronton nyílik verseny a nyugati pénzügyi központokkal, és ez a folyamat a globális pénzügyi rendszer aranypiacának is többközpontúvá válását hozhatja el. Az arany terén ezért már nemcsak az a kérdés, hogy ki vásárol aranyat, hanem az is, hogy a fizikai készleteket hol és hogyan tárolják, számolják el és árazzák be.

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Az arany erre az évre is Janus-arccal tekintett. Az év eleji rekordokat követő korrekció és erős volatilitás sem bizonytalanította el a jegybankokat az aranyvásárlásban. A World Gold Council (WGC) szerint

a második negyedévben nettó 289 tonna aranyat vásároltak, 62%-kal többet, mint egy évvel korábban.

A második negyedéves vásárlások élénkülését a geopolitikai bizonytalanság mellett az alacsonyabb aranyárak is támogathatták. Az élen továbbra is Lengyelország (51 tonna) és Kína (33 tonna) állt. A kínai jegybank júliusban töretlenül folytatta a havi aranyvásárlását. A koreai jegybank is 13 év után visszatért az aranyvásárlók közé. A WGC felmérése szerint a jegybankok 89%-a számít a globális aranytartalékok további növekedésére a következő 12 hónapban.

A befektetők sem fordultak el az aranytól. A WGC adatai szerint augusztusban 18 milliárd dollár áramlott a globális arany-ETF-ekbe, ami értékben a második legnagyobb havi beáramlás a mérések kezdete óta. Különösen érdekes, hogy 2026 első nyolc hónapjában az ázsiai tőzsdéken jegyzett, fizikai arannyal fedezett alapok mintegy 15 milliárd dollár nettó új tőkét vonzottak, megelőzve Európát és Észak-Amerikát.

A jegybanki aranyvásárlások indokai között az árfolyamváltozás mellett a tartalékok diverzifikációja, a geopolitikai és pénzügyi bizonytalanság elleni védekezés, valamint a hosszú távú értékőrzés is megjelenik. A dolláreszközökkel szemben az arany nem más állam vagy pénzügyi intézmény fizetési ígérete. Értékőrző és kockázatfedezeti szerepét az amerikai adósságpálya, a kötvényhozamok és a gazdaságpolitika körüli bizonytalanság is felértékeli. Ugyanakkor a geopolitikai megközelítés előtérbe kerülésével egyre fontosabb kérdéssé válik, hol tárolják, számolják el és árazzák be ezt az aranyat.

A nagyobb aranyállomány biztonságos tárolást, megbízható elszámolást és megfelelő kereskedési infrastruktúrát igényel. Továbbá ma már egyre inkább szempont lehet a pénzügyi szankciókkal és geoökonómiai lépésekkel szembeni ellenállóképesség is.

Ázsiában Hongkong és Szingapúr e szolgáltatások regionális kiépítésével kíván nagyobb szerepet szerezni a hagyományos nyugati aranyközpontok mellett. A két kezdeményezés közös vonása, hogy

a fizikai aranyhoz kapcsolódó szolgáltatások nagyobb részét kívánják helyben biztosítani ezzel javítva a regionális likviditást és az elszámolás hatékonyságát,

miközben az ázsiai ügyfelek számára helyi időzónában elérhető megoldást kínálnak. Szingapúr magánlétesítményeinek jelenlegi tárolókapacitása mintegy 2 200 tonna, Hongkong pedig három éven belül növelné 2 000 tonnára a teljes kapacitását. A két pénzügyi központ stratégiája közötti különbség abban rejlik, milyen piaci kapcsolatokra és intézményi előnyre építenek. Az arany így már a pénzügyi központok között verseny tárgya is lehet.

Hongkong: Kína kapuja

Hongkong 2026. július 7-én elindította központi aranyklíring-rendszerének próbaüzemét. Szeptember közepén jelentették be Hongkong első Ötéves Gazdasági és Társadalmi Fejlesztési Tervét, amely kijelölte a következő lépéseket. A központi klíring- és elszámolási rendszer hivatalos indulását 2027 első negyedévére teszi. A tervek mellett a nemzetközi nagy kereskedelmi bankok is felsorakoztak, 11 bank, többek között az ANZ, a JPMorgan, a Standard Chartered Hong Kong, a HSBC és a UBS is csatlakozott a rendszerhez. A klíring és a határidős termékek mellett egyéb biztosítási szolgáltatások és szabályozási fejlesztések is szerepelnek.

A kínai jegybank (PBoC) eközben növeli Hongkongban tartott aranykészleteit, miközben a város más jegybankokat is arra ösztönöz, hogy aranytartalékaik egy részét helyezzék át Hongkongba. Az aranypiaci fejlesztésekhez geopolitikai dimenzió is társul, ugyanis Hongkong még idén ismerteti egy új, jüanban árazott határidős aranyügyletek részleteit, amelynek célja egyben a kínai valuta nemzetközi erősítése is.

Hongkong egyedülálló értéke abban is rejlik, hogy szuperösszekötőként és szolgáltató központként kapcsolja össze a kínai szárazföld piacokat a nemzetközi pénzügyi piacokkal. A Sanghaji Aranytőzsdével és más kínai szereplőkkel együttműködve ezt a közvetítő szerepét erősítené megkönnyítve a hozzáférést a világ legnagyobb aranyfogyasztó piacához.

Hongkong továbbá igyekszik alternatív, az ázsiai időzónában elérhető aranykereskedési központként is pozícionálni magát az Egy Övezet, Egy Út kezdeményezés gazdaságai számára is, amelyek tartalékeszközeik diverzifikálására és a geopolitikai kockázatok mérséklésére törekednek. Ezzel a nemzetközi összekötő stratégiával kíván átfogó aranykereskedelmi ökoszisztémát kialakítani, és így nagyobb szerepet szerezni a hagyományos aranypiaci központok, mint például London mellett.

Szingapúr: a bizalomra építő hálózati központ

Szingapúr szintén nem egyszerűen aranyraktárat akar létrehozni: a városállam egy megbízható, regionális aranyinfrastruktúrát kíván építeni a megváltozott világrendben. Gan Kim Yong miniszterelnök-helyettes és a monetáris hatóság (MAS) elnöke június 25-i beszédében az aranykereskedés, a klíring és a tárolás fejlesztését ugyanazon stratégia részeként mutatta be. Szingapúr még az idén tervezi elindítani saját aranyelszámolási rendszerét, amelyben többek között a JPMorgan Chase, a Deutsche Bank és a kínai ICBC is részt vesznek. Ezzel összhangban a szingapúri DBS, Délkelet-Ázsia legnagyobb bankja, már növelte is aranytárolási kapacitásait, hogy ki tudja szolgálni a növekvő keresletet. A DBS emellett tokenizált arany tartását is lehetővé teszi ügyfelei számára, ami jól mutatja, hogy Szingapúr a hagyományos aranypiaci infrastruktúrát pénzügyi innovációval is összekapcsolná.

A MAS bejelentette, hogy külföldi jegybankok és szuverén intézmények számára is aranyletéti szolgáltatást kíván nyújtani. Továbbá kiterjesztené az adómentességet bizonyos nemesfém-befektetésekre is.

A cél tehát az, hogy a tárolás és az intézményi kereskedés egymást erősítő pénzügyi szolgáltatásokká váljanak.

Szingapúr aranypiaci fejlesztése a több évtizede tudatosan épített pénzügyi stratégiájába illeszkedik, vagyis kiszámítható szabályozási környezetet, erős banki hátteret és több irányba nyitott nemzetközi kapcsolatokat kínál. Szingapúr így nem egyetlen valuta nemzetközi szerepének bővítését célozza, hanem a különböző ügyfélcsoportok kiszolgálását akarja bővíteni az aranypiaci szolgáltatások terén is. Összességében a kezdeményezés része a városállam azon törekvésének, hogy tovább erősítse a megbízható pénzügyi, innovációs összekötő szerepét a fragmentálódó globális piacokon.

Több központ, több alternatív megoldás

Az ázsiai aranypiaci fejlesztések nem jelentik London és New York gyors háttérbe szorulását. Azt azonban igen, hogy

a fizikai arany tárolásának, klíringjének és árképzésének infrastruktúrája kevésbé lesz kizárólagosan nyugati.

A két ázsiai pénzügyi központ versenyez egymással, de közös céljuk, hogy részesedjenek a globális geopolitikai átrendeződésből.

Hongkong előnye Kína-kapuként a hangsúlyos kínai kapcsolódás és a jüanban történő árazás,

míg Szingapúr az intézményi bizalomra és a több irányba nyitott közvetítő szerepre épít.

Az viszont már látható, hogy mindketten nagyobb szerepet kívánnak vállalni a regionális aranypiac infrastruktúrájában. A következő lépés az lehet, hogy az aranypiaci fejlesztéseket innovatív, digitális pénzügyi megoldásokkal is összekapcsolják, és egy új, alternatív, határon átnyúló, fizetési rendszert építenek Ázsiában.

A hongkongi és szingapúri történet tanulsága nemcsak a megvásárolt tonnákról és az egyre bővülő aranykészletekről szól. A geopolitikai verseny éleződésével az arany régi szerepe újra felértékelődik, olyan értékőrző eszköz, amely nem függ egy állam fizetési ígéretétől és pénzügyi hatalmától sem. Emiatt egyre inkább stratégiai kérdéssé válik, hogy hol és milyen feltételekkel tárolják, kereskednek és számolják el a fizikai készleteket. Hongkong és Szingapúr fejlesztései egy földrajzilag diverzifikáltabb, a régió igényeire kiszolgáló, többközpontú aranypiac kialakulását jelezhetik.

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