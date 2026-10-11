Meglépi a kormány: elégtételt kaphatnak a korábban bántalmazott állami gondozottak

Az alap létrehozásával a kabinet felelősséget vállal az állami gondoskodásban nevelkedettek sérelmére elkövetett korábbi visszaélésekért, biztosítva, hogy az elszenvedett sérelmek ne maradjanak következmények nélkül.

A kezdeményezés olyan esetekben is elégtételt nyújthat az érintetteknek, amelyekben a büntetőjog hagyományos eszközei már nem alkalmazhatók.

"Sok ügy soha nem derült ki, sok elévült, vagy olyan típusú és súlyú bántalmazás történt, amely miatt nem lehet büntetőeljárást indítani – mégis fontos, hogy elismerést kapjanak azok, akikről az állam korábban nem gondoskodott megfelelően" – emelte ki a kormány a közzétett bejegyzésben.

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