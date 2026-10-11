15°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Meglépi a kormány: elégtételt kaphatnak a korábban bántalmazott állami gondozottak
Gazdaság

Meglépi a kormány: elégtételt kaphatnak a korábban bántalmazott állami gondozottak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egymilliárd forintos keretösszeggel hozott létre jóvátételi alapot a kormány a gyermekvédelmi rendszerben korábban fizikai, lelki vagy szexuális bántalmazást, illetve elhanyagolást elszenvedett áldozatok támogatására – derült ki Magyarország Kormányának Facebook-bejegyzéséből.

Az alap létrehozásával a kabinet felelősséget vállal az állami gondoskodásban nevelkedettek sérelmére elkövetett korábbi visszaélésekért, biztosítva, hogy az elszenvedett sérelmek ne maradjanak következmények nélkül.

A kezdeményezés olyan esetekben is elégtételt nyújthat az érintetteknek, amelyekben a büntetőjog hagyományos eszközei már nem alkalmazhatók.

"Sok ügy soha nem derült ki, sok elévült, vagy olyan típusú és súlyú bántalmazás történt, amely miatt nem lehet büntetőeljárást indítani – mégis fontos, hogy elismerést kapjanak azok, akikről az állam korábban nem gondoskodott megfelelően" – emelte ki a kormány a közzétett bejegyzésben.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: maratoni tárgyalások folynak a költségvetésről

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump egy igazán pusztító háborút akar ráereszteni a világra
A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap
Megegyezett Putyinnal Trump: hatalmas segítséget küld Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility