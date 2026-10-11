Tanács Zoltán: jövő héten távozhatnak a kutatóhálózat vezetői, megfontolandó az űrprogram folytatása

Küszöbön áll a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezetőinek lemondása és a szervezet átalakítása, derült ki Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter legújabb interjújábó, amit a Kontrollnak adott. A tárcavezető emellett beszámolt a kormányváltás nyomán indult vizsgálatokról, köztük a Gondosóra-program és a 4iG állami szerződéseinek felülvizsgálatáról, valamint vázolta az új kabinet kutatás-fejlesztési céljait is.

A kormány még a nyáron kérte fel távozásra a nemzeti kutatási hálózat vezetését,

a folyamat pedig a jövő héten zárulhat le a lemondásokkal.

Az új HUN-REN-törvény hatályba lépéséig Stipsicz Andrást, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatóját javasolják átmeneti vezetőnek, aki biztosíthatja a nyugalmat és a kiszámíthatóságot a kutatóközösség számára. A szervezetet érintő jogszabály-tervezet még ebben a hónapban a kormány elé kerülhet, novemberben pedig az Országgyűlés is elfogadhatja.

A miniszter a Kontrollnak adott interjújában kitért a kormányváltás óta tett feljelentésekre is. A hatóságokhoz fordultak a különböző iratkezelési és tanulmányi rendszerek százmilliárdos ügyeiben, valamint a Gondosóra-program kapcsán. Utóbbira a korábbi vezetés összesen több mint 100 milliárd, csak tavaly pedig 27 milliárd forintot költött, holott a jelenlegi kabinet szerint feleakkora összeg is elegendő lett volna. A folyamatban lévő vizsgálat nemcsak a túlárazások felelőseit keresi, hanem azt is tisztázni hivatott, hogy a szabálytalan adatkezelési megállapodások miatt visszaéltek-e az idősek adataival. Tanács Zoltán ugyanakkor leszögezte, hogy a szolgáltatás minden rászoruló számára megmarad, de a jövőben jóval hatékonyabban fog működni.

Folytatódik a 4iG cégcsoport állami vonatkozású szerződéseinek felülvizsgálata is. A tárca mintegy 200 milliárd forintnyi megállapodást azonosított, az elkövetkező hónapokban pedig arról döntenek, miként tehetők ezek a leginkább költséghatékonnyá.

A kutatás-fejlesztési stratégiáról szólva a miniszter megerősítette a Tisza Párt célkitűzéseit, amelyek szerint a jelenlegi, 1,5 százalék alatti GDP-arányos K+F-ráfordítást középtávon

2 százalék fölé, 8-10 éven belül pedig 3 százalék fölé emelnék.

Az idén év végén lezáruló Hunor űrprogram kapcsán a tárcavezető elmondta, hogy Kapu Tibor űrhajós missziója és kísérletei fontosak voltak, és komoly, pozitív lendületet adtak a hazai űrkutatásnak. Hangsúlyozta, hogy az államnak továbbra is be kell fektetnie a jövő iparágaiba és a tudományba, a program esetleges folytatásának mikéntjéről azonban később születik döntés.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán