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Tisza-kormány: maratoni tárgyalások folynak a költségvetésről
Gazdaság

Tisza-kormány: maratoni tárgyalások folynak a költségvetésről

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök még szombat késő este jelezte, hogy a kormány 10 óráig tárgyalt a 2027-es költségvetésről. A megbeszéléseknek nincs vége, ma is a jövő évi költségvetés lesz a fő téma. Az már most figyelemfelkeltő fejlemény, hogy az egészségügy 500 milliárd forintos többletforráshoz jut. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati döntésekkel.
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Meglépi a kormány: elégtételt kaphatnak a korábban bántalmazott állami gondozottak

Egymilliárd forintos keretösszeggel hozott létre jóvátételi alapot a kormány a gyermekvédelmi rendszerben korábban fizikai, lelki vagy szexuális bántalmazást, illetve elhanyagolást elszenvedett áldozatok támogatására – derült ki Magyarország Kormányának Facebook-bejegyzéséből.

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Meglépi a kormány: elégtételt kaphatnak a korábban bántalmazott állami gondozottak
Megosztás

Tisza-kormány: maratoni tárgyalások folynak a költségvetésről

Magyar Péter miniszterelnök még szombat késő este jelezte, hogy a kormány 10 óráig tárgyalt a 2027-es költségvetésről. A megbeszéléseknek nincs vége, ma is a jövő évi költségvetés lesz a fő téma. Az már most figyelemfelkeltő fejlemény, hogy az egészségügy 500 milliárd forintos többletforráshoz jut. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati döntésekkel.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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