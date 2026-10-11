Meglépi a kormány: elégtételt kaphatnak a korábban bántalmazott állami gondozottak
Egymilliárd forintos keretösszeggel hozott létre jóvátételi alapot a kormány a gyermekvédelmi rendszerben korábban fizikai, lelki vagy szexuális bántalmazást, illetve elhanyagolást elszenvedett áldozatok támogatására – derült ki Magyarország Kormányának Facebook-bejegyzéséből.
Tisza-kormány: maratoni tárgyalások folynak a költségvetésről
Magyar Péter miniszterelnök még szombat késő este jelezte, hogy a kormány 10 óráig tárgyalt a 2027-es költségvetésről. A megbeszéléseknek nincs vége, ma is a jövő évi költségvetés lesz a fő téma. Az már most figyelemfelkeltő fejlemény, hogy az egészségügy 500 milliárd forintos többletforráshoz jut. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati döntésekkel.
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