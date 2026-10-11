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Tisza-kormány: maratoni tárgyalások folynak a költségvetésről, Vitézy Dávid szerint kizárt, hogy a kormány 2030-ig pénzt költsön az Olimpiára
Gazdaság

Tisza-kormány: maratoni tárgyalások folynak a költségvetésről, Vitézy Dávid szerint kizárt, hogy a kormány 2030-ig pénzt költsön az Olimpiára

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök még szombat késő este jelezte, hogy a kormány 10 óráig tárgyalt a 2027-es költségvetésről. A megbeszéléseknek nincs vége, ma is a jövő évi költségvetés lesz a fő téma. Az már most figyelemfelkeltő fejlemény, hogy az egészségügy 500 milliárd forintos többletforráshoz jut. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati döntésekkel.
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Nyilatkozott Vitézy Dávid a budapesti Olimpia lehetőségéről

A tárcavezető a kormányzati tájékoztatón újságírói kérdésekre válaszolva elmondta: bár az olimpia rendezésével a NOB és a Fővárosi Közgyűlés foglalkozik, a kormány hajlandó párbeszédre a szervezőkkel, ugyanakkor az ország gazdasági környezete 2030-ig gyakorlatilag kizárja, hogy a kormány stadionokra, vagy komolyabb sportinfrastruktúrára forrásokat különítsen el.

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Jutalmat kapnak a paksi védekezésben segítők

A kormány Facebook-bejegyzésben közölte, hogy az október 23-i ünnepség keretében elismerésben és jutalomban részesül a nyári paksi védekezésen dolgozó mintegy 1100 fő.

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Meglépi a kormány: elégtételt kaphatnak a korábban bántalmazott állami gondozottak

Egymilliárd forintos keretösszeggel hozott létre jóvátételi alapot a kormány a gyermekvédelmi rendszerben korábban fizikai, lelki vagy szexuális bántalmazást, illetve elhanyagolást elszenvedett áldozatok támogatására – derült ki Magyarország Kormányának Facebook-bejegyzéséből.

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Meglépi a kormány: elégtételt kaphatnak a korábban bántalmazott állami gondozottak
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Tisza-kormány: maratoni tárgyalások folynak a költségvetésről

Magyar Péter miniszterelnök még szombat késő este jelezte, hogy a kormány 10 óráig tárgyalt a 2027-es költségvetésről. A megbeszéléseknek nincs vége, ma is a jövő évi költségvetés lesz a fő téma. Az már most figyelemfelkeltő fejlemény, hogy az egészségügy 500 milliárd forintos többletforráshoz jut. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati döntésekkel.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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