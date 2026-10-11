Vitézy Dávid bejelentést tett a Déli pályaudvarral kapcsolatban

A munkálatok során a vasúttársaság munkatársai betonaljakat cseréltek a vágányhálózaton, javították a váltókat, a Kis-Gellért-hegyi alagút melletti kitérőnél pedig az ágyazatot és a váltóalkatrészeket is kicserélték. A pályatest korszerűsítésén túl karbantartották az alagút kapuzatát és a támfalat, emellett felülvizsgálták a biztosítóberendezéseket, a felsővezetéket, az energiaellátó rendszert, valamint az utastájékoztatási berendezéseket.

A műszaki beavatkozások eredményeként az érintett váltóknál fokozatosan visszaállítják a korábbi pályasebességet, ami közvetlenül hozzájárul a menetrend tarthatóságához és a vasúti közlekedés megbízhatóságának növeléséhez.

A mostani beavatkozás ugyanakkor csak az első lépést jelenti a terület fejlesztésében. Ahogy a miniszter fogalmazott, a mostani karbantartás nem a végső megoldás, a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében ugyanis a pályaudvar és a Kis-Gellért-hegyi alagút átfogó korszerűsítését is előkészítik.

A karbantartás a tervezett menetrend szerint vasárnap este lezárul, így hétfő hajnaltól újra megindulhat a vasúti forgalom a Déli pályaudvaron.

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