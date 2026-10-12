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A magyar turisták a 6. helyet szerezték meg Horvátországban
Gazdaság

A magyar turisták a 6. helyet szerezték meg Horvátországban

Portfolio
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Augusztusban 4,8 millió turistaérkezést és 26,9 millió vendégéjszakát regisztráltak Horvátországban, ami a horvát statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint az érkezések számában 2,3 százalékos, a vendégéjszakák esetében pedig 0,5 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest - számolt be a Croatia Week.

A vendégéjszakák 90,9 százalékát a külföldi turisták adták, akik összesen 4,3 millió érkezést és 24,4 millió vendégéjszakát generáltak. A külföldi vendégek átlagosan 5,7 éjszakát töltöttek az országban érkezésenként.

Horvátország legnagyobb küldőpiaca továbbra is Németország maradt,

az innen érkező turisták 6,3 millió vendégéjszakát töltöttek el, ami a külföldi vendégéjszakák 25,8 százalékát tette ki. A második helyen Lengyelország állt 9,4 százalékkal, majd Szlovénia (8%), Ausztria (7,6%), Olaszország (7,1%), Magyarország (6%), Csehország (5,4%) és Szlovákia (4,1%) következett. A legdinamikusabb növekedést a magyar piac mutatta, ahol a vendégéjszakák száma 14,5 százalékkal ugrott meg éves összevetésben.

A külföldi turisták körében Rovinj bizonyult a legnépszerűbb úti célnak augusztusban, egymillió vendégéjszakával. A második helyen Medulin végzett 826 ezer, a harmadikon Poreč 819 ezer vendégéjszakával, amelyeket Dubrovnik (751 ezer) és Umag (720 ezer) követett.

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A belföldi turisták elsősorban Vodicét és Biograd na Morut választották – mindkét településen 87 ezer vendégéjszakát regisztráltak –, míg Crikvenica 85 ezerrel, Šibenik 83 ezerrel, Mali Lošinj pedig 78 ezerrel zárt. A régiók közül a vendégéjszakák száma alapján továbbra is Isztria őrizte meg vezető pozícióját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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