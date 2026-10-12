A magyar turisták a 6. helyet szerezték meg Horvátországban

A vendégéjszakák 90,9 százalékát a külföldi turisták adták, akik összesen 4,3 millió érkezést és 24,4 millió vendégéjszakát generáltak. A külföldi vendégek átlagosan 5,7 éjszakát töltöttek az országban érkezésenként.

Horvátország legnagyobb küldőpiaca továbbra is Németország maradt,

az innen érkező turisták 6,3 millió vendégéjszakát töltöttek el, ami a külföldi vendégéjszakák 25,8 százalékát tette ki. A második helyen Lengyelország állt 9,4 százalékkal, majd Szlovénia (8%), Ausztria (7,6%), Olaszország (7,1%), Magyarország (6%), Csehország (5,4%) és Szlovákia (4,1%) következett. A legdinamikusabb növekedést a magyar piac mutatta, ahol a vendégéjszakák száma 14,5 százalékkal ugrott meg éves összevetésben.

A külföldi turisták körében Rovinj bizonyult a legnépszerűbb úti célnak augusztusban, egymillió vendégéjszakával. A második helyen Medulin végzett 826 ezer, a harmadikon Poreč 819 ezer vendégéjszakával, amelyeket Dubrovnik (751 ezer) és Umag (720 ezer) követett.

A belföldi turisták elsősorban Vodicét és Biograd na Morut választották – mindkét településen 87 ezer vendégéjszakát regisztráltak –, míg Crikvenica 85 ezerrel, Šibenik 83 ezerrel, Mali Lošinj pedig 78 ezerrel zárt. A régiók közül a vendégéjszakák száma alapján továbbra is Isztria őrizte meg vezető pozícióját.

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