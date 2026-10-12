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A teljes összeomlás szélén a hazai sertéságazat: tömegével hagyják abba a termelést a gazdák
Gazdaság

A teljes összeomlás szélén a hazai sertéságazat: tömegével hagyják abba a termelést a gazdák

agrarszektor.hu
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Súlyos válságba került a magyar sertéságazat, ugyanis az afrikai sertéspestis hazai és európai terjedése, valamint az uniós túltermelés miatt a tenyésztők már több mint egy éve az önköltségi ár alatt kénytelenek értékesíteni. A tartalékok kimerültek, a termelők mintegy tíz százaléka felhagyott a tevékenységével az elmúlt negyedévben, a kilátástalan helyzet pedig hosszú távon a hazai önellátást is veszélyezteti - írja az Agrárszektor.

A helyzetet különösen kiélezte az afrikai sertéspestis (ASP) házisertésekben való újbóli megjelenése. Fitos Gábor, a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének ügyvezető igazgatója rámutatott, hogy a legutóbbi, Baranya vármegyei esetek érzékeny veszteséget jelentenek, mivel az érintett területen több nagyüzem is a legszigorúbb, 3-as típusú korlátozás alá került. Bár a kitöréseket egyelőre sikerült megállítani, a szakember szerint

a járványvédelem fenntartása kritikus fontosságú, hiszen egy újabb hullám végleg megbéníthatná az amúgy is kivéreztetett ágazatot.

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A védekezés terén ugyanakkor érzékelhető a fejlődés. A szövetség által működtetett, hatóságilag is elismert minősítő rendszer adatai alapján a telepek mintegy 70 százaléka már megfelel a szigorú higiéniai és biztonsági elvárásoknak. A nagyobb gazdaságok – a hatalmas anyagi kockázat miatt – élen járnak a prevencióban, míg a kisebbeknél még akadnak hiányosságok. Fitos Gábor azonban hangsúlyozta, hogy önmagában a telepi szigor nem elegendő.

A sikeres védekezéshez elengedhetetlen a környezeti kockázatok, legfőképpen a fertőzött vaddisznóállomány kordában tartása.

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A hazai nehézségeket tovább tetézi a nemzetközi piaci környezet. Magyarországra folyamatos járványügyi nyomás nehezedik a környező országok felől, miközben az egész európai sertéspiacot túltermelési válság sújtja. Ennek hátterében egyrészt a spanyolországi ASP-megbetegedések nyomán elrendelt kínai importkorlátozások állnak, másrészt az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi feszültség. Mivel Peking az uniós elektromos autókra kivetett büntetővámokra a sertéshús esetében alkalmazott válaszvámokkal reagált, jelentős mennyiségű európai áru ragadt az uniós piacon. Bár a magyar termelés az uniós volumennek csupán két százalékát adja, a gazdák mégis súlyos elszenvedői ennek a geopolitikai csatározásnak, miközben Brüsszel jelenleg a piacra bízza a válságkezelést.

A gazdasági következmények drámaiak. A felvásárlási árak 2025 szeptembere óta a termelési önköltség alatt mozognak, és mára jóformán csak a takarmányt fedezik.

A fennmaradó kiadásokat a gazdáknak saját zsebből kell állniuk, ami példátlan vagyonfelélést eredményezett. Ennek hatására a szövetséghez tartozó tenyésztők tíz százaléka döntött úgy az elmúlt hónapokban, hogy befejezi a termelést. Bár a hullám elsősorban a kis- és közepes gazdaságokat sodorta el, már a nagyüzemek működése is veszélybe került.

A folyamatos leépülések, az elmaradó beruházások és a csökkenő vágóhídi alapanyag miatt az ágazat olyan lefelé tartó spirálba került, amelynek hatásai a következő három-öt évben is meghatározóak lesznek. A magyar sertéságazat a teljes összeomlás és a hazai önellátás elvesztésének elkerülése érdekében sürgős és érdemi európai uniós beavatkozást vár.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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