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A Tisza lép az egyik botrányuk kapcsán: etikai bizottság elé kerül Kaprinyák Tibor
Gazdaság

A Tisza lép az egyik botrányuk kapcsán: etikai bizottság elé kerül Kaprinyák Tibor

Portfolio
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Etikai vizsgálat indul Kaprinyák Tibor tiszás képviselő ügyében, miután kiderült, hogy afrikai vadászaton vett részt, és lelőtt állatokkal pózolt. A TISZA-frakció meghallgatta a képviselőt, majd elfogadta az elnökség javaslatát, hogy a frakció etikai bizottsága vizsgálja ki az esetet. Bujdosó Andrea frakcióvezető közlése szerint a végső döntés a jövő héten születik meg, addig Kaprinyák Tibor nem vesz részt az Országgyűlés munkájában. Az ügy azért is kínos, mert a képviselő az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke. Gajdos László miniszter először még kiállt mellette, Magyar Péter azonban vizsgálatot ígért.

A TISZA-frakció meghallgatta Kaprinyák Tibor képviselőt, majd elfogadta az elnökség javaslatát, hogy a frakció etikai bizottsága vizsgálja ki az ügyet - írja Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője a Facebookon.

Az etikai bizottság javaslata alapján a TISZA frakciója jövő héten hozza meg a döntését.

A vizsgálat lezárultáig Kaprinyák Tibor képviselő nem vesz részt az Országgyűlés munkájában

- olvasható a bejegyzésben.

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Kaprinyák Tibor az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke, akiről kiderült, hogy afrikai vadászaton vett részt és lelőtt állatokkal pózolt.

Az ügynek komoly visszhangja lett, Gajdos László miniszter először még védelmébe vette a képviselőt, de Magyar Péter már vizsgálatot ígért.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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