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Baka András új jelöltet nevezett meg a legfőbb ügyészi posztra
Gazdaság

Baka András új jelöltet nevezett meg a legfőbb ügyészi posztra

MTI
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Baka András köztársasági elnök hétfőn Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest javasolta legfőbb ügyésznek. A jogász és egyetemi oktató, aki a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, 2025-ben vonult nyugdíjba. Az államfő korábbi jelöltjét, Szathmáry Zoltánt az Országgyűlés szeptember 28-án ismét leszavazta, miután a Tisza-frakció jelezte, hogy nem támogatja. Sajtóhírek szerint az elutasítás egyik oka az lehetett, hogy Szathmáry testvére az aranykonvoj-ügy egyik gyanúsítottja. A posztot Nagy Gábor Bálint augusztusi távozása óta senki nem tölti be, az új legfőbb ügyész megválasztásához pedig a képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest javasolta legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök hétfőn.

Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.

Vas megyei főügyészhelyettesként ment nyugdíjba 2025-ben.

Az előző legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt.

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Baka András köztársasági elnök szeptember 21-én jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli legfőbb ügyésznek. Az államfő a jelölés kapcsán az Országgyűlésben arról beszélt: ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan személyt keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli és belülről ismeri az ügyészség működését.

Magyar Péter szeptember 22-én bejelentette, hogy a Tisza-frakció nem támogatja a jelöltet. Kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen a legfőbb ügyész. A Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága még aznap közölte: a köztársasági elnök megtette javaslatát a legfőbb ügyész személyére, a döntés az Országgyűlés feladata és felelőssége.

Szeptember 28-án a parlament ismét leszavazta Szathmáry Zoltán jelöltségét. Baka András aznap bejelentette, hogy új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek.

Sajtóhírek szerint Tisza-frakció többek között azért utasíthatta el Szathmáry Zoltánt, mert testvére az Alkotmányvédelmi Hivatal osztályvezetőjeként az aranykonvoj-ügy - egy ukrán pénzszállító autó március 5-ei elfogása miatt indult büntetőeljárás - egyik gyanúsítottja.

Az alaptörvény szerint a "legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre. A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges".

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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