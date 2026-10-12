Csúszik a szlovák atomerőmű negyedik blokkjának indulása

Három nappal elhalasztotta a mohi atomerőmű negyedik blokkjának hálózatra kapcsolását a szlovák Slovenské elektrárne, amely az ország legnagyobb villamosenergia-termelő vállalata – írja a Montel.

A társaság korábban azt jelezte, hogy a blokk hétfőn tíz órakor csatlakozik rá a hálózatra. Nem ez az első halasztott határidő, a cég korábban augusztus 31-re tervezte a hálózatra kapcsolást.

EZT KÖVETŐEN A teljesítményt fokozatosan fogják növelni, ÉS TERVEZETTEN január elejére érik el a 471 megawattot.

A négyes blokk története hosszú. Az építkezés 1987-ben kezdődött, a projektet 1992-ben felfüggesztették, és csak 2008-ban indították újra. A hálózatra kapcsolás tehát csaknem négy évtizeddel az első kapavágás után jön el.

A délnyugat-szlovákiai Mohiban jelenleg három blokk üzemel. Az egyes és a kettes 436 megawattos, a 2023-ban üzembe helyezett hármas pedig 470 megawatton termel. A negyedik blokkal az erőmű beépített teljesítménye nagyjából 1800 megawattra nő.

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