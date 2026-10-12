Feszült a helyzet az autóiparban: rendkívüli egyeztetést tartott az EU és Kína

A tárgyalások középpontjában az elektromos és hibrid autók kétoldalú kereskedelme állt, amely az elmúlt időszakban az egyik legfőbb vitaforrássá vált a felek között.

Az EU korábban szubvencióellenes vámokat vetett ki a Kínából érkező elektromos járművekre, arra hivatkozva, hogy az ottani szektor jelentős állami támogatásban részesül, ami súlyosan torzítja a piaci versenyt.

Peking ezt határozottan visszautasította, és többször is tiltakozott a brüsszeli büntetőintézkedések ellen.

A kínai kereskedelmi tárca közleménye szerint a legutóbbi megbeszélések célja a gazdasági és kereskedelmi nézeteltérések kiegyensúlyozott rendezése volt. A minisztérium az egyeztetéseket "intenzívnek" minősítette, egyéb részleteket azonban nem hozott nyilvánosságra.

Forrás: Reuters

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