Feszült a helyzet az autóiparban: rendkívüli egyeztetést tartott az EU és Kína

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
A tárgyalások középpontjában az elektromos és hibrid autók kétoldalú kereskedelme állt, amely az elmúlt időszakban az egyik legfőbb vitaforrássá vált a felek között.
Az EU korábban szubvencióellenes vámokat vetett ki a Kínából érkező elektromos járművekre, arra hivatkozva, hogy az ottani szektor jelentős állami támogatásban részesül, ami súlyosan torzítja a piaci versenyt.
Peking ezt határozottan visszautasította, és többször is tiltakozott a brüsszeli büntetőintézkedések ellen.
A kínai kereskedelmi tárca közleménye szerint a legutóbbi megbeszélések célja a gazdasági és kereskedelmi nézeteltérések kiegyensúlyozott rendezése volt. A minisztérium az egyeztetéseket "intenzívnek" minősítette, egyéb részleteket azonban nem hozott nyilvánosságra.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tisza-kormány: Magyar Péter Zelenszkijjel találkozik, felülvizsgálják a Gondosóra-programot
Kormányzati híreink percről percre.
Tardos Gergely: az eurósztorival lehet harcolni a magas adósságteher ellen
Az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatójával beszélgettünk az adósságkezelés kihívásairól.
Őrült térkép jelent meg Németországban: Hitler politikáját idéző módon rajzolná át Európát egy vezető AfD-s politikus
Felháborodott a többi nacionalista párt a nagynémet egységen.
Benyújtották a javaslatot: az utolsó tagállam is elköszön a teljes orosz függőségtől
Német technológiára váltanának.
Dömsödi Gábor nyert Pásztón, de nem lesz egyszerű dolga a testülettel
A volt fideszes kihívója súlyos vereséget szenvedett
Szivárognak a felvételek: furcsa turpisságot fedeztek fel az elemzők a legújabb T-90-esek esetében
Ez megváltoztathatja az orosz kapacításokról alkotott képet.
Tanács Zoltán: jövő héten távozhatnak a kutatóhálózat vezetői, megfontolandó az űrprogram folytatása
Interjút adott a Kontrollnak a miniszter.
Kiderült: Donald Trump lényegében megfenyegette egész Európát, csak hogy az oroszoknak kedvezzen
Ezt még megfejelte azzal, hogy a kialkudott tűzszünetről csak ő maga tudott.
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a - a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik
A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban nem ennyivel indul: aki 40 évig végig átlagbért keresett, 2026-ban az utolsó nettó fizetése
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!