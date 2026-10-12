Figyelmeztetnek: Tiborcz István megúszhatja a vagyonosodási vizsgálatot

A benyújtott indítvány lényegében a NAV korábban kivezetett vagyonosodási vizsgálati hatáskörét állítja vissza. A fő különbség az, hogy a középpontban immár az országgyűlési képviselők, miniszterek, államtitkárok és kormánybiztosok állnak, miközben a magánszemélyek ellenőrzése ritka kivétel marad. Az adóhatóság az érintettek ingatlanvagyonát, megtakarításait és életvitelét vizsgálva azt elemzi majd, hogy felmerül-e adóelkerülés vagy bűncselekmény gyanúja. A vagyonnyilatkozatok tartalmának valódiságát továbbra is az Integritás Hatóság ellenőrzi – az ebben való adatszolgáltatási hamisítás nyár óta akár letöltendő szabadságvesztéssel is büntethető –, ám a NAV lényegesen szélesebb adatbázisból dolgozik majd. Egyebek mellett a korábbi ingatlan- és biztosítási adatokhoz, valamint társhatósági információkhoz is hozzáfér. Ha az adóhatóság adóhiányt állapít meg, adóellenőrzést rendel el, bűncselekmény gyanúja esetén pedig feljelentést tesz.
Magáról a javaslatról itt írtunk részletesen:
A szeptemberi társadalmi egyeztetés során a civil és szakmai szervezetek – köztük a Transparency International (TI) Magyarország, a K-Monitor és az Integritás Hatóság – számos módosító javaslatot tettek, ám a kormány ezekből szinte semmit sem épített be az Országgyűlés elé terjesztett végső szövegbe.
Zeisler Judit, a TI szakpolitikai vezetője és Léderer Sándor, a K-Monitor igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy
a törvény hatálya nem terjed ki az állami vállalatok vezetőire, a polgármesterekre, sem pedig azokra a gazdasági szereplőkre, akik gyanús állami közbeszerzéseken gazdagodtak meg.
Szintén életszerűtlennek tartják, hogy a vizsgálat a hozzátartozók közül csak a politikussal egy háztartásban élőkre terjed ki. Ez azt jelenti, hogy például Orbán Viktor miniszterelnök esetében a felesége, Lévai Anikó vagyongyarapodása ellenőrizhető, ám a különélő felnőtt gyermekei és azok házastársai – köztük Orbán Ráhel és Tiborcz István – már kiesnek a körből. Ugyanakkor a javaslat kedvező eleme, hogy a hatóság azokat a személyeket és vállalkozásokat is górcső alá veheti, amelyekre a politikus vagyont ruházott át, ami megkönnyítheti a strómanok kiszűrését.
Komoly hiányosságnak számít a vizsgált időszak hossza is.
Noha a korábbi ígéretek húszéves visszamenőleges elszámoltatásról szóltak, a tervezet nem írja felül az adójogszabályokban rögzített ötéves elévülési időt. Zeisler Judit hangsúlyozta, ezt indokolt lett volna meghosszabbítani, hiszen a gazdasági bűncselekmények elévülési ideje gyakran lényegesen meghaladja az öt évet.
Az átláthatóságot növeli, hogy a NAV-nak havonta közzé kell tennie az elrendelt vizsgálatok és a megtett feljelentések számát. Emellett nyilvános jegyzékre kerülnek azok a tisztségviselők, akiknél legalább 5 millió forintos adóhiányt tárnak fel, és az adatbázisból csak a tartozás hiánytalan megfizetése után törlik őket. A hatásvizsgálat alapján az eljárás mintegy ötezer embert érinthet, amihez öt év alatt 3 milliárd forintos költségvetésre és 50 új adóellenőr felvételére lesz szüksége az adóhatóságnak.
A tervek szerint az Országgyűlés idén november első hetében szavaz a javaslatról. A kihirdetést követően a NAV-nak három hónap áll majd rendelkezésére, hogy kockázatelemzést készítsen az elmúlt öt évben megbízatásukat vesztett politikusokról. A vizsgálat így a 2018–2022-es és a 2022–2026-os ciklus képviselőire, valamint kormánytagjaira egyaránt kiterjed. Ennek alapján az aktív tisztségviselők mellett ellenőrzés alá kerülhet többek között Varga Mihály jelenlegi jegybankelnök, Varga Judit volt igazságügyi miniszter, Wáberer György egykori kormánybiztos, de akár a jelenleg letartóztatásban lévő Seszták Miklós és Hankó Balázs vagyonosodása is. A hivatalban lévő politikusok esetében az eljárások a megbízatásuk második évének letelte után, vagy a jogviszonyuk megszűnését követő 30 napon belül indulnak el.
Címlapkép forrása: Portfolio
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