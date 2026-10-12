Hatott a kormányzati nyomás: távoznak a HUN-REN kutatóhálózat vezetői

Október 21-i hatállyal, közös megegyezéssel távozik posztjáról a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke, Gulyás Balázs, valamint a szervezet vezérigazgatója, Jakab Roland. A kormányzat javaslatára a kutatóhálózat ideiglenes elnöke október 22-től Stipsicz András, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatója lesz.

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A HUN-REN Irányító Testületének döntése értelmében Stipsicz András addig tölti be az elnöki tisztséget, amíg ki nem dolgozzák a kutatási hálózat végleges működési formáját és szabályzatát, majd egy hivatalos pályázati eljárás végén kinevezik az új elnököt – derült ki a szervezet közleményéből. A szervezet tájékoztatása szerint a vezetőváltás nem érinti a hálózat zavartalan működését.

A vezetőség cseréje nem váratlan lépés, a Tudományos és Technológiai Minisztérium ugyanis már korábban jelezte, hogy ősszel átalakítják a hálózat vezetését.

Horváth Péter innovációs államtitkár nemrég arról beszélt, hogy megszakadt a kommunikáció a vezetőség és a hálózat között, amire megoldást kell találni, Tanács Zoltán miniszter pedig már ezt megelőzően javasolta az elnök lemondását.

A hazai kutatóhálózat az elmúlt években jelentős és gyakran vitákat kiváltó átalakulásokon ment keresztül. A korábban a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA) tartozó kutatóintézeteket 2019-ben állami döntéssel leválasztották, és Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) néven új szervezetbe vonták össze. A lépés ellen az MTA és a kutatók jelentős része is tiltakozott, a tudományos függetlenséget féltve. A hálózatot 2023 őszén nevezték át HUN-REN-re, struktúrája és jogállása pedig azóta is folyamatosan változik.

Az Irányító Testület a távozó vezetők munkáját értékelve kiemelte a szervezet új jogi és működési alapokra helyezését, valamint a finanszírozási feltételek megerősítését. Gulyás Balázs elnöksége alatt a HUN-REN éves állami támogatása 40 milliárd forintról 89 milliárd forintra nőtt, az intézmények bértömege pedig egy év alatt 61 százalékkal emelkedett. A hálózat egy hosszú távú, 25 évre szóló finanszírozási keretmegállapodást is kötött a kormánnyal, amely a hivatalos álláspont szerint a stabilitást és a nemzetközi versenyképesség növelését szolgálja.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán