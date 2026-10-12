Hivatalosan is itt a nagy áttörés: Zelenszkij aláírta a törvényt, nagy könnyebbség jön a határon túli magyaroknak

Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában osztotta meg Kijev döntését, ami fontos lehet a két szomszédos ország kapcsolatának szempontjából.

A magyar kormányfő a szokásához híven a facebookon tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is aláírta az oktatási törvény módosítását. A lépés egy hosszú feszültség végére tehet pontot, mivel Budapest és Kijev között az ügy már az előző kormány vezetése óta állandó téma volt, emiatt a kormányok képviselői több alkalommal is összefeszültek. Magyar Péter szerint az ukrán parlament, majd azt követően

az elnök döntése azt jelenti, hogy az ukrajnai magyar kisebbség számára nagy könnyebbség jön, mivel a Kárpátalján élő gyerekek könnyebben használhatják az anyanyelvüket.

A várakozások szerint Magyarország ezt követően el fog állni a kelet-európai ország EU-csatlakozási tárgyalásainak akadályozásától. Mindez nem jelenti azt, hogy minden vita teljesen elsimult Kijev és Budapest között, a Tisza-kormány továbbra is határozottan ellenzi, hogy fegyverszállítmányok haladjanak át az ország területén kelet felé, vagy éppen a határ közelébe tervezett energetikai együttműködés lefújása is problémás lehet még a jövőben. A mostani bejelentés viszont határozottan jelzi, hogy a felek álláspontja közeledni kezdett.

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