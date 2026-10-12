Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára!

A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt a pénteki szinten maradt.

A hét első munkanapján így továbbra is változatlan átlagárakkal találkozhatnak az autósok a hazai töltőállomásokon.

A nemzetközi olajpiacon eközben továbbra is bizonytalan a helyzet. Bár hétfőn mérséklődtek a jegyzésárak az orosz–ukrán energetikai tűzszünet lehetőségével kapcsolatos hírek hatására, a közel-keleti konfliktus és az ellátási kockázatok továbbra is befolyásolják a piaci folyamatokat.

A mai országos átlagárak:

95-ös benzin: 642 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

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