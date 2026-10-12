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Itt a bejelentés: nagy megállapodást kötött az EU Kínával!
Gazdaság

Itt a bejelentés: nagy megállapodást kötött az EU Kínával!

Portfolio
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Az Európai Unió megállapodást kötött Kínával a hibrid autók importjának korlátozásáról. A behozatal felső határát évi 350 ezer járműben határozták meg, amely a négyéves egyezmény értelmében évente 6 százalékkal növekedhet.

A pénteken bejelentett megállapodásról az Európai Bizottság egyik tisztségviselője hétfőn közölt további részleteket.

Ennek értelmében az EU évi 350 ezer Kínában gyártott hibrid személyautó importját engedélyezi, a kvóta pedig a négyéves futamidő alatt évente 6 százalékkal emelkedik.

A bizottsági illetékes hozzátette, hogy

a hibridimportot korlátozó első uniós intézkedések bevezetése december elejétől várható.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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