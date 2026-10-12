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Karácsony Gergely:
Gazdaság

Karácsony Gergely: "zárt ajtók mögött én vagyok a legnagyobb pofájú kerületvédő"

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Karácsony Gergely szerint nem alaptalan az a félelem, hogy a parkolási rendszer tervezett átalakítása egy szélesebb, a budapesti kétszintű önkormányzati rendszer újragondolását célzó folyamat kezdete lehet. A főpolgármester ugyanakkor azt mondja: a kerületek önállóságát és identitását megőrizné – derült ki a 24.hu interjújából.

Karácsony szerint egyelőre nem látszik egyértelmű kormányzati elképzelés arról, mi lesz a budapesti kerületekkel, de úgy érzékeli, hogy a kormány és a kerületi polgármesterek alapvetően eltérően gondolkodnak a kérdésről. Ha ma kellene megalkotni Budapest önkormányzati rendszerét, szerinte nem sokan választanák pontosan azt a modellt, amely 1990-ben létrejött. Ennek ellenére azt mondta:

Én úgy gondolom, hogy a 23 budapesti kerület egy érték, ezért csak finomhangolást tudok támogatni. Viszont ha elmarad a finomhangolás, nem tudom támogatni a jelenlegi rendszert, mert az béklyózza Budapestet.

A főpolgármester szerint Budapest működését az elmúlt években két, egymástól különböző folyamat is nehezítette.

  1. Az egyiket "orbáni átoknak" nevezte: szerinte a kormány olyan mértékű forrásokat vont el a fővárostól, amely már Budapest versenyképességét is rontotta a térség más nagyvárosaihoz képest.
  2. Emellett szerinte létezik egy "rogáni átok" is, amely a főváros és a kerületek közötti viszonyban hozott létre máig ható torzulásokat.

Karácsony ennek részeként említette a parkolási rendszer kialakítását, az idegenforgalmi adó 2011-es átalakítását, valamint a kerületek közötti forrásmegosztás rendszerét. Állítása szerint ezek a változtatások elsősorban az akkor Rogán Antal által vezetett V. kerületnek kedveztek.

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Ma nincs még egy állami, közhatalmi szereplő, ami olyan mértékben túl lenne finanszírozva, mint az V. kerület.

A főpolgármester szerint a Belváros egy lakosra jutó adóbevétele mintegy három és félszerese a XVI. kerületének, és ebben a parkolási bevételek még nincsenek is benne. Hozzátette: a főváros az V. kerülettől ezekről az adatokról sem kap megfelelő információt. Karácsony úgy látja, a kialakult aránytalanságokat rendezni kell, és azt is újra kell gondolni, mennyit fizet Budapest a központi költségvetésbe. "Sok olyan igazságtalanság van, amit muszáj kiegyensúlyozni, különben megfojtják a várost" – mondta.

Az egyik ilyen terület, ahol indokolt a fővárosi önkormányzat szerepének erősítése, az szerinte a településrendezési szerződések ügye. Mint mondta, a XI. kerület a Budafoki út térségében több beruházóval is megállapodott olyan fejlesztésekről, amelyek eredményeként mintegy tízezer új lakás épülhet. A kerület eljárását önmagában racionálisnak és felelősnek nevezte, ugyanakkor arra figyelmeztetett: egy ekkora új városrész működéséhez szükséges közlekedési infrastruktúrát már nem lehet kizárólag kerületi szinten megszervezni. "Ha nem vagyunk ott az asztalnál, utólag baromi nehéz lesz megoldani a közösségi közlekedést."

Karácsony szerint hasonló hiba történt a Kopaszi-gát térségében is, ahol előbb megvalósultak a nagy beruházások, majd később vált nyilvánvalóvá, hogy jelentős közlekedési fejlesztésekre is szükség van. Hozzátette, ha egy beruházás több tízmilliárd forintos közlekedési beruházást tesz szükségessé, annak költségeit nem kizárólag a közpénzből kellene finanszírozni, hanem a fejlesztőnek is részt kellene vállalnia belőle.

Karácsony ugyan több ponton módosítaná a főváros és a kerületek közötti feladatmegosztást, a kerülethatárok teljes újrarajzolását nem támogatja. "A rendszerváltáskor megalkotott közjogi alapstruktúrának történelmi hagyománya van, léteznek kerületi identitások, én ezt nem bolygatnám" – indokolta.

A főpolgármester azt is hangsúlyozta, hogy bár a nyilvánosság előtt sokszor a főváros hatásköreinek erősítését képviseli, a kormányzattal folytatott tárgyalásokon gyakran éppen a kerületek érdekeit védi.

Valójában zárt ajtók mögött én vagyok a legnagyobb pofájú kerületvédő

– jelentette ki. Példaként a szolidaritási hozzájárulás ügyét említette, amelyet nemcsak a főváros, hanem a kerületek is fizetnek. Karácsony szerint ennek csökkentéséért ő maga a kerületi polgármestereknél is hangosabban küzdött. A főpolgármester ugyanakkor azt mondja: a kerületi autonómiát nem szabad összekeverni azzal, hogy a jelenlegi rendszerben kialakult előnyök érinthetetlenek lennének. "Annyit kérek, hogy az összbudapesti érdeket ne áldozzuk fel a rossz szabályozás útján megszerzett privilégiumok oltárán."

Emellett úgy véli, több, korábban államosított feladatot is vissza kellene adni a kerületi önkormányzatoknak.

A kerületeknek visszajárnak az iskoláik, visszajárnak az építésügyi hatóságok, visszajárnak a védőnői szolgálatok.

Szerinte így egyszerre lehetne erősíteni a fővárosi szintet azokban az ügyekben, amelyek egész Budapest működését érintik, és növelni a kerületek súlyát azokban a feladatokban, amelyeket helyben lehet hatékonyabban ellátni.

A sok témával, köztük a budapesti olimpia lehetőségével és a kerületekkel kialakult konfliktussal részletesen foglalkozó interjút itt olvashatják teljes terjedelemben.

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