Kicselezné az EU szabályait a BYD: a magyarországi üzem után újabb gyárakat építenek

A kínai BYD komolyan fontolgatja, hogy Franciaországban is gyárat építsen – jelentette be Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke a BFM francia televíziónak a Párizsi Autószalon keretében adott interjújában.

Li elmondta, hogy a cég két további európai üzem létesítését tervezi a már bejelentett magyarországi gyár mellett, és Franciaország is a lehetséges helyszínek szűkített listáján szerepel.

Franciaország azért került fel a szűkített listára, mert az ottani energiaárak rendkívül versenyképesek"

– fogalmazott az alelnök, hozzátéve, hogy a vállalat alaposan vizsgálja a franciaországi beruházás lehetőségét.

A BYD európai terjeszkedésének első állomásaként Magyarországon már beindította a gyártást, miután korábban bejelentette szegedi üzemének megépítését. A vállalat stratégiája egyértelműen arra irányul, hogy a kontinensen belül is kiépítse saját gyártókapacitását.

A kínai autógyártók – köztük a BYD – azért keresnek egyre aktívabban európai gyártóhelyeket, mert az Európai Unió várhatóan a helyi tartalomra vonatkozó előírásokat vezet be, amelyek célja az európai ipar védelme a Kínából érkező importtal szemben.

A helyi gyártás lehetővé tenné a kínai márkák számára, hogy kikerüljék a kereskedelempolitikai korlátozásokat, miközben közelebb kerülnek európai vásárlóikhoz.

Forrás: Reuters

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