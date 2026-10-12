Lannert Judit megszólalt a digitális eszközök tiltásáról

A gyerekek digitális jóllétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit hétfőn, a Bethesda Gyermekkórház által a témában második alkalommal megrendezett konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszközhasználattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségetek és el tudják kerülni a kockázatokat.

Olyan gyerekeket lenne jó nevelni, akik képesek használni a technológiát, de nem válnak annak kiszolgáltatottjává, tudnak kapcsolódni a digitális térben úgy, hogy közben értékelik a személyes kapcsolatokat is, és felismerik, mikor segíti őket az internet és mikor kell kilépniük abból

- fogalmazott a miniszter.

Ne csak korlátozzuk az eszközhasználatot, hanem vonjuk be a gyerekeket is a szabályok kialakításába, továbbá tudatosítsuk bennük azt is, hogy az interneten látott tartalmak nem a valóság egészét mutatják - kérte Lannert Judit.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy nem kizárólag a képernyő előtt töltött idő számít, ugyanilyen meghatározó az is, milyen tartalmakkal találkoznak a gyerekek. Ezzel kapcsolatban kiemelte, arra is meg kell tanítani a fiatalokat, hogy merjenek segítséget kérni, ha bajba kerülnek az online térben.

A gyerekek digitális jólléte közös felelőssége a szülőknek, a pedagógusoknak, az intézményeknek és a szolgáltatóknak - mutatott rá a miniszter.

Lannert Judit közölte, hogy év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája, amelyben külön hangsúlyt fektetnek a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, amelynek

része lesz a mesterséges intelligencia stratégia is.

Kálnoki-Kiss Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között.

Annak érdekében, hogy a mozgás mindenki számára elérhető legyen, szeretnék elérni, hogy

az állami fenntartású sportlétesítményeket a szabad idősávokban bárki használhassa,

az egyesületek a versenysportedzéseken túl napközben adjanak helyet testnevelésóráknak, továbbá szeretnék ösztönözni a vállalati szektort is a mozgás népszerűsítésére - mondta az államtitkár.

Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója arról beszélt, hogy minden korszakban más kihívásokkal szembesül a gyermekgyógyászat, és a mai kor legnagyobb kihívása egyértelműen a mentális jóllét, amely erősen összefügg a digitális eszközhasználattal.

Ezért indította útjára az intézmény két évvel ezelőtt képernyőidő-csökkentő programjait, amelyekben szülőknek, pedagógusoknak és védőnőknek kínálnak segítséget a tudatosabb eszközhasználat kialakításához - mondta a főigazgató.