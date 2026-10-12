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Lemondott Borkai Zsolt: meglepő az indoklása
Gazdaság

Lemondott Borkai Zsolt: meglepő az indoklása

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Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A város egykori polgármestere megerősítette a döntést, amellyel saját bevallása szerint az aktív helyi politizálástól is visszavonul. Távozásával Bárány István veheti át a helyét a közgyűlésben - számolt be az Úgytudjuk.

Borkai a 2024-es önkormányzati választáson próbált visszatérni a győri közéletbe. Bár a polgármesteri tisztségért indult, a szoros küzdelemben a harmadik helyen végzett, így csak kompenzációs listáról jutott be a testületbe. A választásra létrehozott egyesületét 2025 szeptemberében feloszlatta, azóta független képviselőként dolgozott. Hétfői lemondásával ezt a szakaszt is lezárta, döntését pedig azzal indokolta, hogy

a statiszta szerepét már nem szeretné játszani.

Az 1988-as szöuli olimpián lólengésben aranyérmes sportoló – aki később a Magyar Olimpiai Bizottságot is vezette – 2006-ban kezdte politikai karrierjét. A Fidesz–KDNP támogatásával lett Győr polgármestere, a várost pedig 13 éven át irányította. Hivatali idejét jelentős gazdasági fejlesztések, de komoly vitákat kiváltó ügyek egyaránt jellemezték.

Pályafutásában a 2019-es év hozott törést, amikor közvetlenül az őszi választás előtt kompromittáló felvételek láttak napvilágot egy adriai jachtútról. Bár a botrány ellenére a választók akkor még bizalmat szavaztak neki, rövidesen kilépett a kormánypártból, majd a polgármesteri tisztségről is lemondott. A 2024-es visszatérési kísérlet utáni lemondása így a végleges kivonulását jelentheti a városi politikából.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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