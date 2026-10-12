Magyar Péter: a volt főügyész kész tanúskodni a politikai befolyásról

Fürcht Pál korábbi főügyész kész tanúskodni a Völner–Schadl-ügyben, valamint arról, hogy politikusok milyen módon próbálták befolyásolni a büntetőeljárásokat – közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő már az Országgyűlésben is arról beszélt, hogy Fürcht politikai nyomásgyakorlásról tehet vallomást, és a Völner–Schadl-ügy mellett más eljárásokra is kitérhet.

Magyar Péter miniszterelnök szerint Fürcht Pál korábbi főügyész

kész tanúskodni a Völner–Schadl-ügyben,

valamint arról, hogy politikusok milyen módon próbálták befolyásolni a büntetőeljárásokat. A kormányfő erről azt követően írt a Facebookon, hogy az Országgyűlésben is beszélt a volt főügyész várható tanúvallomásáról.

A miniszterelnök a parlamentben azt mondta, Fürcht Pál arról fog tanúskodni, hogyan kellett politikai nyomásra eljárnia bizonyos ügyekben. Magyar a telefonügyet és a Völner–Schadl-ügyet is megemlítette ezzel kapcsolatban.

A bejelentés előzménye, hogy az Országgyűlésben vita alakult ki a kormány első hónapjainak teljesítményéről és az elszámoltatásról. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint a Tiszának öt hónapja lett volna a kormányzásra, ehelyett adóemelések, gyárbezárások és „politikai filmszínház” jellemezte ezt az időszakot.

Strompová Viktória, a Tisza képviselője ezzel szemben arról beszélt, hogy megkezdődött az elszámoltatás, és létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Azt mondta, a felelősségre vonásnak nem szabad attól függenie, hogy valaki melyik politikai oldalhoz tartozik.

Magyar Péter a parlamentben Bóka Jánosnak azt mondta, a Fidesznek felelősséget kellene vállalnia a kormányzása alatt történtekért. Ebben az összefüggésben beszélt Fürcht Pál várható tanúskodásáról is.

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