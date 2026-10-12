Magyar Péter újabb részleteket árult el a költségvetésről

Jövő héten bemutatja a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, amelynek középpontjában a társadalmi igazságosság és a gazdasági fejlődés áll majd – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, az Országgyűlésben. A kormányfő az április 12-i választás fél éves évfordulóján elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a korábbi kormányzás következményeinek felszámolása hosszú folyamat, miközben az ország újjáépítésével sem lehet várni. Magyar Péter szerint a következő időszak gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb célja, hogy az ország gyarapodásából a korábbinál szélesebb társadalmi rétegek részesüljenek.
Magyar Péter az országgyűlési felszólalásában értékelte a kormányváltás óta eltelt hat hónapot, és beszélt a következő időszak legfontosabb feladatairól is. A miniszterelnök szerint az új kormány egyszerre szembesül a korábbi 16 év örökségével és azzal az elvárással, hogy a társadalom számára érzékelhető változásokat érjen el.
Tudjuk, pontosan tudjuk, hogy hat hónap nem mérhető össze 16 évvel. Tudjuk, hogy a romeltakarítás mellett építenünk is kell
– fogalmazott a kormányfő.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a korábbi kormányzás következményeinek felszámolása és a társadalmi igazságtalanságok mérséklése nem halasztható, ugyanakkor a változások végrehajtásához időre van szükség. Mint mondta, a kormány tisztában van azzal is, hogy döntéseit jelentős társadalmi figyelem kíséri, és ezek a döntések vitákat, illetve kritikákat válthatnak ki.
A beszéd egyik legfontosabb bejelentése a jövő évi büdzséhez kapcsolódott.
Jövő héten bemutatjuk Magyarország 2027-es költségvetését
– jelentette be hozzátéve, hogy a kabinet célja az „igazságosság és a fejlődés költségvetésének” összeállítása.
A miniszterelnök szerint a kormány gazdaság-, társadalom- és adópolitikáját egyaránt az az alapelv határozza meg, hogy a gazdasági gyarapodás eredményeiből minél többen részesülhessenek.
A kevesek gazdagodását, pontosabban gazdagítását felváltja a sokak gyarapodása
– fogalmazott.
Magyar Péter élesen bírálta az előző kormány gazdaságpolitikáját, amely szerinte a közpénzeket és az állami támogatásokat aránytalanul osztotta el, miközben a társadalom jelentős részének nem biztosított megfelelő lehetőségeket az előrelépésre.
A kormányfő szerint a 2027-es költségvetésnek ezen a gyakorlaton kell változtatnia. Úgy fogalmazott, hogy a cél az ország gyarapodásának eredményeit azokhoz is eljuttatni, akik korábban elsősorban a gazdasági és társadalmi terheket viselték.
A miniszterelnök kitért az adópolitikával kapcsolatos vitákra is. Felszólalásában szóba hozta a kisadózó vállalkozók tételes adójának, vagyis a katának a tervezett újbóli kibővítését, valamint a milliárdosokra kivetendő vagyonadót. Mindkét intézkedés kapcsán bírálta az ellenzéki Fidesz–KDNP álláspontját.
Magyar Péter szerint a kormány feladata, hogy a korábbi rendszerből örökölt gazdasági és társadalmi problémák kezelése mellett egy működőképesebb és igazságosabb államot építsen. A miniszterelnök ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt másfél évtizedben felhalmozódott problémák megoldása nem várható el néhány hónap alatt.
A 2027-es költségvetés részletes intézkedéseiről, számszerű céljairól és a tervezett kiadási előirányzatokról a beszéd rendelkezésre álló részében nem hangzott el konkrétum. Ezek a jövő hétre ígért költségvetési bemutatón válhatnak ismertté.
A miniszterelnök a költségvetés kedvezményezettjei között említette
- az egészségügyi szakdolgozókat,
- a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozókat,
- a rendvédelmi állományt,
- a nevelést-oktatást segítő munkatársakat,
- valamint a közgyűjtemények alkalmazottait. E
- mellett támogatást ígért a nehéz helyzetben lévő nyugdíjasoknak, családoknak, kisvállalkozóknak és fiataloknak is.
Magyar Péter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kormány nem kíván fedezet nélküli költekezésbe kezdeni.
Fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgozunk
– jelentette ki, hozzátéve, hogy erre az ország nehéz gazdasági és pénzügyi helyzete miatt is szükség van.
A kormányfő több jelentős beruházási programot is bejelentett, amelyek célja a gazdaság élénkítése és a régóta elmaradt fejlesztések megvalósítása.
Ezek egyike a Wekerle Sándor átfogó lakhatási program, amelynek keretében országszerte lakásokat, otthonokat és kollégiumokat építenének. Magyar Péter szerint a program a lakhatási problémák enyhítése mellett az építőiparnak is megrendeléseket, a munkavállalóknak pedig munkahelyeket biztosíthat.
A miniszterelnök emellett országos vízmegtartási program elindítását is bejelentette. Mint fogalmazott, az ország évekkel ezelőtt elkésett a szükséges beavatkozásokkal, az idei rendkívüli aszály pedig különösen sürgetővé teszi a fejlesztéseket. A program célja a vízkészletek és a termőföldek védelme, miközben újabb megrendeléseket teremthet a hazai vállalkozások számára.
A beszéd egyik legjelentősebb számszerű vállalása a vasúti közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódott. A Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő tíz évben 3550 milliárd forintot fordítana a kormány a magyar vasút megújítására. A tervek között vasúti pályák felújítása és új vonalak építése, mozdonyok, vasúti kocsik és szerelvények beszerzése, illetve gyártása, valamint az állomások korszerűsítése szerepel. A kormány az elővárosi és vidéki vasúti közlekedést is fejlesztené.
Magyar Péter szerint a beruházási programok egyszerre szolgálhatják a hazai vállalkozások megerősítését, a munkahelyteremtést és az ország infrastruktúrájának korszerűsítését.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a gazdasági fordulathoz kiszámítható szabályozási környezetre, a vállalkozások igényeinek figyelembevételére és következetes gazdaságpolitikára van szükség.
Nem könnyű innen talpra állítani az országot
– mondta, ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy megfelelő gazdaságpolitikával Magyarország egyszerre állítható igazságosabb és növekedési pályára.
A kormányfő szerint a következő évek gazdaságpolitikájának sikerét az mutathatja meg, hogy a növekedés eredményeiből a családok, a munkavállalók és a vállalkozások is részesülnek-e. Hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának a közérdeket kell szolgálnia, és a kormány a 2027-es költségvetést is ennek megfelelően kívánja összeállítani.
A miniszterelnök ismét bejelentette, hogy a kormány felmondja a Déli Körvasút kivitelezésére kötött, 337 milliárd forintos szerződést, amelyet Mészáros Lőrinc V-Híd nevű vállalatával kötöttek.
A kormányfő szerint a döntést az indokolja, hogy az Európai Számvevőszék súlyos közbeszerzési szabálytalanságokat és összeférhetetlenségeket tárt fel a beruházás kapcsán. Magyar Péter bírálta a hazai ellenőrző szerveket, amiért állítása szerint nem léptek fel megfelelően a korábbi állami beruházásoknál tapasztalható visszásságokkal szemben.
A miniszterelnök külön kitért az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal működésére. Előbbi esetében a Magyar Nemzeti Bank alapítványai körüli ügyeket és az általa tiltott pártfinanszírozásnak nevezett gyakorlatot hozta fel példaként, míg a GVH-t az állami beruházásokhoz kapcsolódó versenyjogi problémák késedelmes kivizsgálása miatt bírálta. Magyar Péter szerint a GVH csak évekkel az érintett beruházások után kezdett foglalkozni a felmerült szabálytalanságokkal. Úgy fogalmazott, hogy az intézmény vezetőjének távozására is szükség lenne a versenyhatóságba vetett bizalom helyreállításához.
Ideje, hogy arra is ráébredjen Rigó Csaba, hogy az intézménybe vetett bizalom helyreállításához az ő távozására is szükség van
– jelentette ki.
A miniszterelnök a korábbi kormánypártok kampányfinanszírozását is támadta. Azt állította, hogy a Fidesz választási kampányában közpénzeket használtak fel, és az állami megrendelésekből származó források egy része politikai propagandatevékenységet finanszírozott. Ezeket a vádakat a beszédben tényként fogalmazta meg, ugyanakkor az elhangzottak önmagukban nem igazolják az állításokat.
Magyar Péter mindezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy a kormányváltással szerinte még nem zárult le a politikai és intézményi átalakulás.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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