Magyar Péter újabb részleteket árult el a költségvetésről

Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, amely Magyar Péter miniszterelnök szerint az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz. A kormányfő az április 12-i választás fél éves évfordulóján, hétfőn az Országgyűlésben azt hangsúlyozta, hogy az ország gyarapodásából a korábbinál jóval szélesebb rétegeknek kell részesülniük. Béremelést és támogatást ígért többek között az egészségügyi, szociális és oktatási dolgozóknak, a rendvédelmi állománynak, valamint a nehéz helyzetben lévő nyugdíjasoknak és családoknak, ugyanakkor fegyelmezett, fenntartható gazdálkodást ígért. Bejelentette a Wekerle Sándor lakhatási programot és egy országos vízmegtartási programot is. A Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében pedig tíz év alatt 3550 milliárd forintot fordítanának a magyar vasút megújítására.

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Jövő héten bemutatja a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, amelynek középpontjában a társadalmi igazságosság és a gazdasági fejlődés áll majd – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, az Országgyűlésben. A kormányfő az április 12-i választás fél éves évfordulóján elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a korábbi kormányzás következményeinek felszámolása hosszú folyamat, miközben az ország újjáépítésével sem lehet várni. Magyar Péter szerint a következő időszak gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb célja, hogy az ország gyarapodásából a korábbinál szélesebb társadalmi rétegek részesüljenek.

Magyar Péter az országgyűlési felszólalásában értékelte a kormányváltás óta eltelt hat hónapot, és beszélt a következő időszak legfontosabb feladatairól is. A miniszterelnök szerint az új kormány egyszerre szembesül a korábbi 16 év örökségével és azzal az elvárással, hogy a társadalom számára érzékelhető változásokat érjen el.

Tudjuk, pontosan tudjuk, hogy hat hónap nem mérhető össze 16 évvel. Tudjuk, hogy a romeltakarítás mellett építenünk is kell

– fogalmazott a kormányfő.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a korábbi kormányzás következményeinek felszámolása és a társadalmi igazságtalanságok mérséklése nem halasztható, ugyanakkor a változások végrehajtásához időre van szükség. Mint mondta, a kormány tisztában van azzal is, hogy döntéseit jelentős társadalmi figyelem kíséri, és ezek a döntések vitákat, illetve kritikákat válthatnak ki.

A beszéd egyik legfontosabb bejelentése a jövő évi büdzséhez kapcsolódott.

Jövő héten bemutatjuk Magyarország 2027-es költségvetését

– jelentette be hozzátéve, hogy a kabinet célja az „igazságosság és a fejlődés költségvetésének” összeállítása.

A miniszterelnök szerint a kormány gazdaság-, társadalom- és adópolitikáját egyaránt az az alapelv határozza meg, hogy a gazdasági gyarapodás eredményeiből minél többen részesülhessenek.

A kevesek gazdagodását, pontosabban gazdagítását felváltja a sokak gyarapodása

– fogalmazott.

Magyar Péter élesen bírálta az előző kormány gazdaságpolitikáját, amely szerinte a közpénzeket és az állami támogatásokat aránytalanul osztotta el, miközben a társadalom jelentős részének nem biztosított megfelelő lehetőségeket az előrelépésre.

A kormányfő szerint a 2027-es költségvetésnek ezen a gyakorlaton kell változtatnia. Úgy fogalmazott, hogy a cél az ország gyarapodásának eredményeit azokhoz is eljuttatni, akik korábban elsősorban a gazdasági és társadalmi terheket viselték.

A miniszterelnök kitért az adópolitikával kapcsolatos vitákra is. Felszólalásában szóba hozta a kisadózó vállalkozók tételes adójának, vagyis a katának a tervezett újbóli kibővítését, valamint a milliárdosokra kivetendő vagyonadót. Mindkét intézkedés kapcsán bírálta az ellenzéki Fidesz–KDNP álláspontját.

Magyar Péter szerint a kormány feladata, hogy a korábbi rendszerből örökölt gazdasági és társadalmi problémák kezelése mellett egy működőképesebb és igazságosabb államot építsen. A miniszterelnök ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt másfél évtizedben felhalmozódott problémák megoldása nem várható el néhány hónap alatt.

A 2027-es költségvetés részletes intézkedéseiről, számszerű céljairól és a tervezett kiadási előirányzatokról a beszéd rendelkezésre álló részében nem hangzott el konkrétum. Ezek a jövő hétre ígért költségvetési bemutatón válhatnak ismertté.

A miniszterelnök a költségvetés kedvezményezettjei között említette

az egészségügyi szakdolgozókat,

a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozókat,

a rendvédelmi állományt,

a nevelést-oktatást segítő munkatársakat,

valamint a közgyűjtemények alkalmazottait. E

mellett támogatást ígért a nehéz helyzetben lévő nyugdíjasoknak, családoknak, kisvállalkozóknak és fiataloknak is.

Magyar Péter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kormány nem kíván fedezet nélküli költekezésbe kezdeni.

Fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgozunk

– jelentette ki, hozzátéve, hogy erre az ország nehéz gazdasági és pénzügyi helyzete miatt is szükség van.

A kormányfő több jelentős beruházási programot is bejelentett, amelyek célja a gazdaság élénkítése és a régóta elmaradt fejlesztések megvalósítása.

Ezek egyike a Wekerle Sándor átfogó lakhatási program, amelynek keretében országszerte lakásokat, otthonokat és kollégiumokat építenének. Magyar Péter szerint a program a lakhatási problémák enyhítése mellett az építőiparnak is megrendeléseket, a munkavállalóknak pedig munkahelyeket biztosíthat.

A miniszterelnök emellett országos vízmegtartási program elindítását is bejelentette. Mint fogalmazott, az ország évekkel ezelőtt elkésett a szükséges beavatkozásokkal, az idei rendkívüli aszály pedig különösen sürgetővé teszi a fejlesztéseket. A program célja a vízkészletek és a termőföldek védelme, miközben újabb megrendeléseket teremthet a hazai vállalkozások számára.

A beszéd egyik legjelentősebb számszerű vállalása a vasúti közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódott. A Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő tíz évben 3550 milliárd forintot fordítana a kormány a magyar vasút megújítására. A tervek között vasúti pályák felújítása és új vonalak építése, mozdonyok, vasúti kocsik és szerelvények beszerzése, illetve gyártása, valamint az állomások korszerűsítése szerepel. A kormány az elővárosi és vidéki vasúti közlekedést is fejlesztené.

Magyar Péter szerint a beruházási programok egyszerre szolgálhatják a hazai vállalkozások megerősítését, a munkahelyteremtést és az ország infrastruktúrájának korszerűsítését.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a gazdasági fordulathoz kiszámítható szabályozási környezetre, a vállalkozások igényeinek figyelembevételére és következetes gazdaságpolitikára van szükség.

Nem könnyű innen talpra állítani az országot

– mondta, ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy megfelelő gazdaságpolitikával Magyarország egyszerre állítható igazságosabb és növekedési pályára.

A kormányfő szerint a következő évek gazdaságpolitikájának sikerét az mutathatja meg, hogy a növekedés eredményeiből a családok, a munkavállalók és a vállalkozások is részesülnek-e. Hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának a közérdeket kell szolgálnia, és a kormány a 2027-es költségvetést is ennek megfelelően kívánja összeállítani.

A miniszterelnök ismét bejelentette, hogy a kormány felmondja a Déli Körvasút kivitelezésére kötött, 337 milliárd forintos szerződést, amelyet Mészáros Lőrinc V-Híd nevű vállalatával kötöttek.

A kormányfő szerint a döntést az indokolja, hogy az Európai Számvevőszék súlyos közbeszerzési szabálytalanságokat és összeférhetetlenségeket tárt fel a beruházás kapcsán. Magyar Péter bírálta a hazai ellenőrző szerveket, amiért állítása szerint nem léptek fel megfelelően a korábbi állami beruházásoknál tapasztalható visszásságokkal szemben.

A miniszterelnök külön kitért az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal működésére. Előbbi esetében a Magyar Nemzeti Bank alapítványai körüli ügyeket és az általa tiltott pártfinanszírozásnak nevezett gyakorlatot hozta fel példaként, míg a GVH-t az állami beruházásokhoz kapcsolódó versenyjogi problémák késedelmes kivizsgálása miatt bírálta. Magyar Péter szerint a GVH csak évekkel az érintett beruházások után kezdett foglalkozni a felmerült szabálytalanságokkal. Úgy fogalmazott, hogy az intézmény vezetőjének távozására is szükség lenne a versenyhatóságba vetett bizalom helyreállításához.

Ideje, hogy arra is ráébredjen Rigó Csaba, hogy az intézménybe vetett bizalom helyreállításához az ő távozására is szükség van

– jelentette ki.

A miniszterelnök a korábbi kormánypártok kampányfinanszírozását is támadta. Azt állította, hogy a Fidesz választási kampányában közpénzeket használtak fel, és az állami megrendelésekből származó források egy része politikai propagandatevékenységet finanszírozott. Ezeket a vádakat a beszédben tényként fogalmazta meg, ugyanakkor az elhangzottak önmagukban nem igazolják az állításokat.

Magyar Péter mindezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy a kormányváltással szerinte még nem zárult le a politikai és intézményi átalakulás.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás