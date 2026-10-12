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Megszavazta a szakbizottság a Mi Hazánk jelöltjét a Médiatanácsba
Gazdaság

Megszavazta a szakbizottság a Mi Hazánk jelöltjét a Médiatanácsba

Portfolio
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MTI
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Az Országgyűlés illetékes bizottsága egyhangúlag támogatta Radetzky András rádiós szakember jelölését a Médiatanács megüresedett posztjára. A Mi Hazánk jelöltje az összeférhetetlenség miatt a közelmúltban lemondott Tóth Máté helyét veheti át a testületben, a parlament pedig várhatóan már ezen a héten dönt a kinevezéséről.

A Médiatanács új tagjairól legutóbb szeptember 22-én szavazott az Országgyűlés, amikor a parlamenti többséget adó Tisza Párt a saját, valamint a Mi Hazánk jelöltjeit támogatta, a kormánypárti delegáltakat viszont elutasította. A Mi Hazánk által állított Tóth Máté nem sokkal a kinevezése után lemondott tisztségéről, miután pártja alelnökévé választották, a két pozíció ugyanis a médiatörvény értelmében összeférhetetlen.

A megüresedett helyre a párt már szeptember végén Radetzky Andrást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensét javasolta.

A rádiós szakember a felkérés hatására már korábban kezdeményezte távozását a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettesi tisztségéből. Radetzky úgy fogalmazott, hogy megtiszteltetésnek és kihívásnak tekinti a feladatot, amelynek révén részt vehet a hazai médiarendszer gyógyításában, és orvosolhatja az elmúlt évek jogalkalmazási hiányosságait, hibáit.

A jelölőbizottság hétfői ülésén Hantosi István, a testület tiszás elnöke megerősítette, hogy a szakember formai szempontból maradéktalanul megfelel a jogszabályi elvárásoknak – közölte az MTI. A bizottság ezt követően egyhangúlag támogatta a kinevezést. Az ülésen Németh Balázs fideszes képviselő nem vett részt.

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A hivatalos eljárásrend szerint a jelöltet még meghallgatja a parlament művelődési bizottsága, majd az Országgyűlés a tervek szerint a keddi ülésnapján szavaz a megválasztásáról. Sikeres voksolás esetén Radetzky csatlakozik az NMHH felügyelete alatt álló, jelenleg Polyák Gábor elnökből, valamint Bencsik Márta, Bodrogi Bea és Nagy Krisztina tagokból álló testülethez.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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