Megszólalt a hitelminősítő Magyarországról: a költségvetés a legnagyobb kockázat

A Fitch Ratings BBB besorolás mellett negatív kilátással tartja nyilván Magyarországot, friss anyagában a hitelminősítő kiemeli, hogy a 2026. áprilisi választásokhoz kapcsolódó, a vártnál jóval nagyobb állami költekezés komoly kockázatot jelent. A hitelminősítő szerint a költségvetési hiány idén a GDP 7,3 százalékára ugorhat, és 2028-ban is 5,8 százalékon maradhat. Az államadósság így 2028-ra a GDP 78,1 százalékára emelkedhet, miközben a gazdasági növekedés továbbra is visszafogott. Kedvező fejleményként értékeli a Fitch a gyors dezinflációt és az erősödő forintot. Ha azonban nem indul meg hiteles költségvetési kiigazítás, és az adósság tovább nő, az ország leminősítése is fenyegethet.

Negatív kilátással tartja nyilván Magyarországot a Fitch Ratings: a hitelminősítő szerint az ország besorolását továbbra is támogatják a viszonylag erős strukturális adottságok, ugyanakkor a magas államadósság, a költségvetési lazítás, a kiszámíthatatlanabb gazdaságpolitika és a gyenge növekedés érdemi kockázatot jelent.

A választás előtti új kiadási kötelezettségvállalások, valamint az aszálykárok és az energiahelyzet miatti rendkívüli intézkedések hatására a Fitch arra számít, hogy a költségvetési hiány idén eléri a GDP 7,3 százalékát. Ez az arány jelentősen meghaladja a hitelminősítő korábbi várakozásait, és messze felülmúlja a hasonló besorolású országok 3,1 százalékos átlagát. Mivel a kormány egyelőre nem vázolt fel részletes és hiteles tervet a költségvetési kiigazításra, a jelentés csak lassú javulásra számít, és

2028-ra is magas, 5,8 százalékos deficittel kalkulál.

A tartósan magas hiány az államadósság növekedését vonja maga után, így a GDP-arányos adósságmutató a tavalyi 74,6 százalékról 2028-ra 78,1 százalékra emelkedhet, ami szintén jócskán meghaladja a kategória 58 százalékos mediánját. Ezt a negatív hatást némileg tompítja az időközben stabilizálódott és megerősödött forint, ami kedvezően hat a teljes adósság mintegy 30 százalékát kitevő devizaadósságra. Szintén javítja a képet, hogy a költségvetési bevételekhez viszonyított kamatkiadások a korábbi csúcsról 2028-ra várhatóan 8,3 százalékra mérséklődnek.

A legfrissebb hírek szerint a Pénzügyminisztérium a jövő héten mutatja majd be a 2027-es költségvetést, illetve azzal egyidőben a középtávú makrogazdasági és fiskális terveket is prezentálhatják. Ezek pedig akár meggyőzhetik a hitelminősítőket is.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 12. Magyar Péter újabb részleteket árult el a költségvetésről

Visszafogott növekedés

A magyar gazdaság növekedése továbbra is visszafogott, ami a hitelminősítő szerint az egyik legfőbb leminősítési kockázatot jelenti. A korábbi évek stagnálás közeli állapota után

a Fitch idén 1,9, jövőre 2,5, míg 2028-ra 3 százalékos bővülést valószínűsít.

Az infláció letörése ugyanakkor egyértelmű sikerként jelenik meg az értékelésben, hiszen az erősödő árfolyam által is támogatott gyors dezinfláció eredményeként a fogyasztói árindex idén augusztusra 1,3 százalékra esett vissza. Ezzel párhuzamosan a jegybanki alapkamat az év végére 5,25 százalékra, jövőre pedig 4,75 százalékra csökkenhet.

Bár Magyarország egy főre jutó GDP-je fejlettségi szintjéhez mérten továbbra is kedvező, a magas adósság, az energiaárakra való kitettség, valamint a költségvetési és gazdaságpolitikai kiszámíthatóság hiánya jelentősen rontja az összképet. A Fitch egyértelművé tette, hogy

ha az államadósság tartósan emelkedő pályán marad, és nem indul meg egy hiteles költségvetési kiigazítás, az negatív lenne a besorolás szempontjából.

A negatív kilátás megszüntetéséhez a kormánynak meg kell állítania az adósságráta növekedését, míg egy esetleges felminősítéshez tartós adósságcsökkentésre és a gazdaságpolitikai környezet átfogó javítására lenne szükség.

A Fitch december 4-én publikálja idei utolsó felülvizsgálatát Magyarországgal kapcsolatban.

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