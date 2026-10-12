Mi folyik az olaj piacán? Hatalmas felesleg gyűlt össze az amerikai kontinensen

A sűrű, nehéz nyersolaj – amelyet a finomítók világszerte kedvelnek, mert jellemzően olcsóbb, és több gázolajat lehet belőle előállítani – az Egyesült Államokban, Kanadában, Venezuelában, Kolumbiában és Ecuadorban egyaránt felhalmozódott. A fennakadást az okozza, hogy
a Mexikói-öböl térségéből Ázsiába tartó szupertankerek bérleti díja az év eleje óta több mint ötszörösére emelkedett.
Míg februárban egy ilyen út 10-15 millió dollárba került, a múlt héten már 80 millió dollárt, vagyis hordónként mintegy 40 dollárt kértek érte. A drágulás fő oka, hogy az Ománi-öbölben zajló, hajók közötti átrakodások globálisan lekötik a rendelkezésre álló tartályhajó-kapacitást.
A túlkínálathoz több tényező is hozzájárul: Venezuela olajexportja megugrott, miután az Egyesült Államok januárban elfogta Nicolás Maduro volt elnököt, majd megkezdte az ország olajszektorának újraindítását. Kanada termelése történelmi csúcson van, Washington pedig több mint 130 millió hordót szabadított fel a stratégiai olajtartalékaiból.
A kanadai, kolumbiai és ecuadori nehéz nyersolajfajták ára egyaránt több mint 10 dollárral esett hordónként, hathetes mélypontra. A Western Canada Select szállítási és biztosítási költségek nélkül csütörtökön 74 dollár körül állt, a kolumbiai Vasconia mintegy 84, az ecuadori Oriente pedig 76 dollár környékén forgott az Argus Media adatai szerint. A venezuelai nyersolaj szállítási költségek nélkül hordónként 74,50 dollár körül cserélt gazdát.
Bár az olcsó, helyben rekedt készleteket a rekordmagas dízelárak miatt az amerikai finomítók szívesen átvennék, kapacitásuk gyakorlatilag betelt.
Az idei évben az amerikai finomítók átlagosan 93,5 százalékos kapacitáskihasználtsággal működtek, ami 28 éves csúcsot jelent. A kokszolóegységek – amelyek a nehéz nyersolajból dízel- és benzinalapanyagot állítanak elő – szintén a maximumon járnak. Ráadásul sok amerikai finomító a Mexikói-öbölben kitermelt tengeri nyersolajra, például a Mars Sour típusra rendezkedett be, nem pedig a kanadai vagy venezuelai olajra, amelyet könnyebb alapanyaggal kell keverni a feldolgozáshoz.
Az eredmény egy kettészakadt globális piac lett, ahol az amerikai kontinensen nehézolaj-felesleg és nyomott árak uralkodnak, Ázsiában és Európában viszont szűkös kínálat és magas referenciaárak tapasztalhatók – a két régió között pedig a szállítási költségek áthidalhatatlan fala áll.
Forrás: Reuters
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