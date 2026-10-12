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Nem arra bukkantak a tudósok, amire számítottak: közelebb kerültünk a kozmosz egyik legnagyobb rejtélyéhez
Gazdaság

Nem arra bukkantak a tudósok, amire számítottak: közelebb kerültünk a kozmosz egyik legnagyobb rejtélyéhez

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Csillagászok azonosították a valaha észlelt legtávolabbi gyors rádiókitörést (FRB-t), amely az univerzum történetének nyolcvan százalékát átszelve ért el hozzánk. A jel egy apró törpegalaxisból származik, a forrása pedig minden bizonnyal egy magnetár, így a felfedezés új fejezetet nyit e rejtélyes jelenség kutatásában - írta a Sciencealert.

A gyors rádiókitörések (FRB-k) a 2007-es felfedezésük óta az asztrofizika legnagyobb rejtélyei közé tartoznak. Ezek a távoli kozmoszból érkező, mindössze ezredmásodpercig tartó rádióhullám-felvillanások szinte azonnal eltűnnek, és látszólag teljesen véletlenszerűen bukkannak fel az égbolton, ami rendkívül megnehezíti az eredetük meghatározását. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a most azonosított, FRB 20240304B jelű kitörés az úgynevezett "kozmikus délből" érkezett, vagyis abból a korszakból, amely

mindössze hárommilliárd évvel az Ősrobbanás után következett be, amikor az univerzumban a csillagkeletkezés a csúcsán járt.

A kitörést 2024 márciusában észlelte a dél-afrikai MeerKAT rádiótávcső-rendszer. Amikor a kutatók a legnagyobb földi teleszkópokkal próbálták megtalálni a jel forrásául szolgáló galaxist, nem jártak sikerrel. Végül a James Webb űrteleszkóp infravörös érzékenységére volt szükség ahhoz, hogy a forrásgalaxis előtűnjön, a látvány pedig komoly meglepetést okozott.

Azt gondoltuk, hogy egy nagy, szépen formált, csillagokban gazdag galaxist találunk, de ehelyett egy apró, bár aktív csillagképző törpegalaxis bukkant elő

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– mondta Manisha Caleb, a Sydney-i Egyetem rádiócsillagásza, a tanulmány első szerzője. A galaxis a várt tömeg mindössze ezredrészével bír, és rendkívül fiatal, hiszen csillagállományának kilencven százaléka az elmúlt harmincmillió évben keletkezett.

Ez a fiatalság kulcsfontosságú a kitörés eredetének megfejtéséhez. Az FRB-k egyik népszerű modellje két neutroncsillag ütközését valószínűsíti, ám a neutroncsillag-párok milliárd évekig keringenek egymás körül az összeolvadás előtt, így egy ilyen fiatal galaxisban erre nem volt elég idő. A magnetárok viszont – a legerősebb mágneses térrel rendelkező neutroncsillagok, amelyek egy egész napnyi tömeget sűrítenek egy San Francisco-i öböl méretű gömbbe – néhány millió év alatt képesek kialakulni és leadni mágneses energiájukat. Ez különösen igaz egy ilyen fémszegény galaxisra, amely nagy tömegű csillagokat hoz létre.

Az FRB-k nemcsak rejtélyes jelenségek, hanem kozmikus szondaként is működnek. Miközben a jel áthaladt a csillagközi és galaxisközi ionizált gázon, alacsonyabb frekvenciájú összetevői jobban lelassultak, mint a magasabb frekvenciájúak, ezért késleltetve érkeztek meg. Ez az úgynevezett diszperziós hatás a jel útjába eső anyag tulajdonságairól árulkodik. Az FRB 20240304B konkrétan egy korábban ismeretlen, mintegy 3,5 milliárd fényévre található galaxishalmaz jelenlétét tárta fel, emellett magán viseli a Földhöz legközelebbi Virgo-halmaz ionos lenyomatát is.

Eddig alig száz olyan FRB ismert, amelynek sikerült azonosítani a forrásgalaxisát, és ezek többsége jóval közelebb található.

Mivel keveset értünk abból, mi hozza létre az FRB-ket, csak reméltük, hogy ilyen korai időkben is létezhettek. Most viszont bebizonyítottuk

– összegezte J. Xavier Prochaska, a Kaliforniai Egyetem csillagásza. A szakember arra is rámutatott, hogy az elméleti fizikusok közel száz modellt dolgoztak ki a jelenség magyarázatára, a megfigyelők feladata pedig ezek egyenkénti kizárása, ami rendkívül időigényes munka.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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