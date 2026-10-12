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Ők lehetnek az NVVH új elnökelyettesei
Gazdaság

Ők lehetnek az NVVH új elnökelyettesei

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Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettes-jelöltjét. A testület döntése értelmében a tisztségeket dr. Ötvös Károly, dr. Gellért Károly Árpád, valamint dr. Terhes Tibor Dávid töltheti be - közölte a Telex.

A hétfői határozat alapján a közpénzügyi elnökhelyettesi feladatokat Ötvös Károly, a vádemelésért felelős területet Gellért Károly Árpád, a fellebbviteli irányítást pedig Terhes Tibor Dávid veheti át.

Hantosi István, a bizottság Tisza-párti elnöke a közösségi oldalán közölte, hogy a múlt héten számos pályázót hallgattak meg, és a legfelkészültebb szakembereket választották ki a felelősségteljes tisztségekre.

A politikus hozzátette, hogy

a kiválasztási folyamatban független civil szervezetek szakértői is részt vettek, a megnevezett jelöltek pedig a civil szféra többségének támogatását is elnyerték.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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