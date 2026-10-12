Ők lehetnek az NVVH új elnökelyettesei

A hétfői határozat alapján a közpénzügyi elnökhelyettesi feladatokat Ötvös Károly, a vádemelésért felelős területet Gellért Károly Árpád, a fellebbviteli irányítást pedig Terhes Tibor Dávid veheti át.

Hantosi István, a bizottság Tisza-párti elnöke a közösségi oldalán közölte, hogy a múlt héten számos pályázót hallgattak meg, és a legfelkészültebb szakembereket választották ki a felelősségteljes tisztségekre.

A politikus hozzátette, hogy

a kiválasztási folyamatban független civil szervezetek szakértői is részt vettek, a megnevezett jelöltek pedig a civil szféra többségének támogatását is elnyerték.

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