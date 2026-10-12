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Példátlan kibertámadás ért több francia szupermarketet
Gazdaság

Példátlan kibertámadás ért több francia szupermarketet

Portfolio
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Több millió eurós kárt okoztak azok a hackerek, akik példátlan kibertámadást hajtottak végre több nagy francia szupermarketlánc ellen. A támadók a hűtőrendszereket vezérlő szoftver feltörésével forró levegőt fújtak a berendezésekbe, aminek következtében óriási mennyiségű friss és fagyasztott élelmiszer ment tönkre - írta meg a Telex.

A kiberbűnözők a dán Danfoss vállalat szoftverét törték fel, amely a francia üzletek hűtőberendezéseinek vezérléséért felel. A támadók az éjszaka folyamán úgy módosították a rendszert, hogy az folyamatos leolvasztási üzemmódra váltson, és

50 fokos levegőt fújjon a berendezésekbe.

A reggeli nyitáskor a dolgozókat az a megdöbbentő tapasztalat fogadta, hogy a hűtőkből dől a forró levegő, a belső hőmérséklet pedig helyenként a 36 Celsius-fokot is elérte. Emiatt az érintett pultokban tárolt összes romlandó árut azonnal meg kellett semmisíteni.

A támadás az Intermarché mintegy 150-200, valamint a Coopérative U közel száz üzletét érintette, de az információk szerint a Carrefour Market, a Monoprix és az E.Leclerc hálózata is áldozatul eshetett. Az Intermarché-t üzemeltető cégcsoport megerősítette, hogy a keletkezett kár hatalmas, több millió euróra rúg.

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Dominique Schelcher, a Coopérative U vezérigazgatója elfogadhatatlannak nevezte az esetet, hangsúlyozva, hogy a francia lakosság élelmiszer-ellátása szempontjából létfontosságú infrastruktúrát ért támadás. A francia ügyészség már megindította a nyomozást a kiterjedt kibertámadás ügyében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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