Példátlan kibertámadás ért több francia szupermarketet

A kiberbűnözők a dán Danfoss vállalat szoftverét törték fel, amely a francia üzletek hűtőberendezéseinek vezérléséért felel. A támadók az éjszaka folyamán úgy módosították a rendszert, hogy az folyamatos leolvasztási üzemmódra váltson, és

50 fokos levegőt fújjon a berendezésekbe.

A reggeli nyitáskor a dolgozókat az a megdöbbentő tapasztalat fogadta, hogy a hűtőkből dől a forró levegő, a belső hőmérséklet pedig helyenként a 36 Celsius-fokot is elérte. Emiatt az érintett pultokban tárolt összes romlandó árut azonnal meg kellett semmisíteni.

A támadás az Intermarché mintegy 150-200, valamint a Coopérative U közel száz üzletét érintette, de az információk szerint a Carrefour Market, a Monoprix és az E.Leclerc hálózata is áldozatul eshetett. Az Intermarché-t üzemeltető cégcsoport megerősítette, hogy a keletkezett kár hatalmas, több millió euróra rúg.

Dominique Schelcher, a Coopérative U vezérigazgatója elfogadhatatlannak nevezte az esetet, hangsúlyozva, hogy a francia lakosság élelmiszer-ellátása szempontjából létfontosságú infrastruktúrát ért támadás. A francia ügyészség már megindította a nyomozást a kiterjedt kibertámadás ügyében.

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