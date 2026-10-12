Senki sem gondolta volna, hogy egy könyvelő elrablása ilyen szórakoztató lehet

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Lehet-e egy száraznak gondolt tantárgyból élményszerű és emlékezetes programot csinálni? A Budapesti Corvinus Egyetemen évek óta azon dolgoznak, hogy a válasz egyértelműen “igen” legyen. A Számvitel Tanszék oktatói a Kutatók Éjszakáján szabadulószobává alakították a tananyagot: a résztvevőknek mérlegek, szerződések, számlák és logikai feladványok segítségével kell kijutniuk a szobából. A cél nem az, hogy valaki egy óra alatt megtanulja a számvitelt, hanem hogy azt érezze, hogy ez a terület sokkal izgalmasabb, mint elsőre gondolná, avagy ahogy a tanszék mottója is szól: „Accounting is fun”, vagyis a számvitel szórakoztató.

Egy vállalat ügyvezetője a reggeli kávéja mellé szörnyű hírt kap: a könyvelőt elrabolták, ráadásul a zárás napján – ezzel a krimibe illő fordulattal indult a Corvinus Egyetem Számviteli és Jogi Intézetének oktatói által, a Kutatók Éjszakájára összeállított számviteles szabadulószobája.

A játék résztvevőinek az alaphelyzet megismerése után 45 perc állt a rendelkezésére ahhoz, hogy befejezzék a könyvelő munkáját és megmentsék a céget a határidő elmulasztásának következményeitől.

A Portfolio kipróbálta a játékot, a megoldást nem szeretnénk lelőni, annyit azonban elárulhatunk: a számviteles szabadulószoba formájában nem különbözik hagyományos társaitól. Logikát és kreatív gondolkodást igénylő feladatok megoldásával szerezhetjük meg a kódokat, amelyek újabb és újabb zárakat nyitnak, ezek mögött pedig a szobából való kijutáshoz elengedhetetlen információk rejtőznek.

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Bár a szabadulószoba története és bizonyos elemek, például a kijutáshoz nélkülözhetetlen számlák, szerződések és természetesen a mérleg, egyértelművé teszik, hogy pénzügyi tematikáról van szó, a feladatok egyáltalán nem megoldhatatlanok számviteli háttérismeretek nélkül – a szervezők szándékosan alakították úgy a játékot, hogy a középiskolásoktól a felnőttekig, valamint a laikusoktól a szakképzett könyvelőkig minden korcsoport és tudásszint számára élvezhető lehessen.

A játékosoknak nem definíciókat kell felmondaniuk, hanem figyelni a részletekre, összekapcsolni a megfelelő információkat, és ráérezni a rendszer logikájára.

“Előfordult, hogy a számviteli ismeretekkel rendelkezők nehezebben jutottak ki a szobából, mint a laikusok, mert túlgondolták a feladatokat” – árulta el a Portfolio-nak Jánny Mariann, a Corvinus Egyetem Számvitel Tanszékének oktatója és a szabadulószoba egyik ötletgazdája.

A szervezők elmondták, hogy idén már negyedik alkalommal rendezték meg a programot a Kutatók Éjszakáján: az első évben még csak magyarul tesztelték, azóta viszont két nyelven, magyarul és angolul is fut. Ez utóbbira főleg a külföldi diákok miatt van szükség, akik szívesen vesznek részt a tanszék programjain. A játékban való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, egy-egy turnusban öten lehetnek, a helyek pedig minden évben gyorsan betelnek.

A szabadulószoba megvalósításán a Számvitel Tanszék munkatársai közösen dolgoznak, együtt ötletelnek, alakítják a feladatokat. Az évek során a szabadulószoba folyamatosan alakult, a szervezők figyelték, mely feladatok működnek jól, melyek bizonyulnak túl nehéznek, és melyek azok, amelyeket módosítani kell. Volt olyan elem, amely elsőre izgalmasnak tűnt, de a gyakorlatban túl nagy kihívást jelentett, más feladatokról pedig pont az derült ki, hogy túl könnyűek, ezért nehezítettek rajtuk.

A szervezők nem állítják, hogy a résztvevők a játék végére megtanulják a számvitelt, ez nem is lenne reális cél, viszont azt szeretnék elérni, hogy mindenki új élménnyel távozzon.

Azt szeretnénk, hogy aki eddig idegenkedett a számviteltől, az kapjon egy pozitív első benyomást, aki pedig már tanulta, az más szemszögből lássa meg ugyanazokat az alapelveket”

- összegezte Jánny Mariann.

Az élményalapú pedagógiának a felsőoktatásban is van helye

Elsőre furcsa lehet, hogy egy olyan, a közvélekedés szerint száraz tudományterület bemutatására készítettek szabadulószobát, mint a számvitel, a szervezők azonban pont ezzel a sztereotípiával szeretnének leszámolni. Tarpataki Eleonóra, a szabadulószoba másik ötletgazdája, kiemelte, hogy a szabadulószoba azokból az élményszerű, játékos feladatokból táplálkozik, amit az egyetemi tanórákon is használnak.

Az oktatók a számviteli tanszéken olyan esettanulmányokat fejlesztettek ki, amelyek a való élethez hasonló helyzeteken keresztül mutatják be a számviteli problémákat.

A hétköznapokban is megtalálható szerződések, számlák, üzleti dokumentumok és gyakorlati feladatok segítik, hogy a hallgatók ne elszigetelt szabályokat tanuljanak, hanem lássák, hogyan működik mindez egy vállalkozás életében.

Tarpataki Eleonóra és Jánny Mariann, a Budapesti Corvinus Egyetem Számviteli és Jogi tanszékének oktatói és a szabadulószoba ötletgazdái, fotó: Gosztola Judit

Az élményalapú oktatás egyik legfontosabb célja, hogy megmutassa: a számvitel nem pusztán szabályok és könyvelési tételek gyűjteménye, hanem sajátos gondolkodásmód.

A tanszéken ehhez egy mottó is kapcsolódik: „Accounting is fun”, vagyis a számvitel szórakoztató.

“Ez nem egyszerűen jól hangzó szlogen, hanem olyan mondat, amely a hallgatói visszajelzésekben is rendszeresen visszaköszön: a féléves értékelő kérdőívekben sokan éppen azt emelik ki, hogy a korábban félelmetesnek vagy unalmasnak tűnő tantárgy a kurzus végére sokkal érthetőbbé, logikusabbá és szerethetőbbé vált” – zárta gondolatait Jánny Mariann.

A cikk megjelenését a Budapesti Corvinus Egyetem támogatta.

Címlapkép forrása: Gosztola Judit