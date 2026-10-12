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Senki sem gondolta volna, hogy egy könyvelő elrablása ilyen szórakoztató lehet
Gazdaság

Senki sem gondolta volna, hogy egy könyvelő elrablása ilyen szórakoztató lehet

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Lehet-e egy száraznak gondolt tantárgyból élményszerű és emlékezetes programot csinálni? A Budapesti Corvinus Egyetemen évek óta azon dolgoznak, hogy a válasz egyértelműen “igen” legyen. A Számvitel Tanszék oktatói a Kutatók Éjszakáján szabadulószobává alakították a tananyagot: a résztvevőknek mérlegek, szerződések, számlák és logikai feladványok segítségével kell kijutniuk a szobából. A cél nem az, hogy valaki egy óra alatt megtanulja a számvitelt, hanem hogy azt érezze, hogy ez a terület sokkal izgalmasabb, mint elsőre gondolná, avagy ahogy a tanszék mottója is szól: „Accounting is fun”, vagyis a számvitel szórakoztató.

Egy vállalat ügyvezetője a reggeli kávéja mellé szörnyű hírt kap: a könyvelőt elrabolták, ráadásul a zárás napján – ezzel a krimibe illő fordulattal indult a Corvinus Egyetem Számviteli és Jogi Intézetének oktatói által, a Kutatók Éjszakájára összeállított számviteles szabadulószobája.

A játék résztvevőinek az alaphelyzet megismerése után 45 perc állt a rendelkezésére ahhoz, hogy befejezzék a könyvelő munkáját és megmentsék a céget a határidő elmulasztásának következményeitől. 

A Portfolio kipróbálta a játékot, a megoldást nem szeretnénk lelőni, annyit azonban elárulhatunk: a számviteles szabadulószoba formájában nem különbözik hagyományos társaitól. Logikát és kreatív gondolkodást igénylő feladatok megoldásával szerezhetjük meg a kódokat, amelyek újabb és újabb zárakat nyitnak, ezek mögött pedig a szobából való kijutáshoz elengedhetetlen információk rejtőznek.

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Bár a szabadulószoba története és bizonyos elemek, például a kijutáshoz nélkülözhetetlen számlák, szerződések és természetesen a mérleg, egyértelművé teszik, hogy pénzügyi tematikáról van szó, a feladatok egyáltalán nem megoldhatatlanok számviteli háttérismeretek nélkül – a szervezők szándékosan alakították úgy a játékot, hogy a középiskolásoktól a felnőttekig, valamint a laikusoktól a szakképzett könyvelőkig minden korcsoport és tudásszint számára élvezhető lehessen. 

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A játékosoknak nem definíciókat kell felmondaniuk, hanem figyelni a részletekre, összekapcsolni a megfelelő információkat, és ráérezni a rendszer logikájára.

“Előfordult, hogy a számviteli ismeretekkel rendelkezők nehezebben jutottak ki a szobából, mint a laikusok, mert túlgondolták a feladatokat” – árulta el a Portfolio-nak Jánny Mariann, a Corvinus Egyetem Számvitel Tanszékének oktatója és a szabadulószoba egyik ötletgazdája. 

A szervezők elmondták, hogy idén már negyedik alkalommal rendezték meg a programot a Kutatók Éjszakáján: az első évben még csak magyarul tesztelték, azóta viszont két nyelven, magyarul és angolul is fut. Ez utóbbira főleg a külföldi diákok miatt van szükség, akik szívesen vesznek részt a tanszék programjain. A játékban való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, egy-egy turnusban öten lehetnek, a helyek pedig minden évben gyorsan betelnek.

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 A szabadulószoba megvalósításán a Számvitel Tanszék munkatársai közösen dolgoznak, együtt ötletelnek, alakítják a feladatokat.  Az évek során a szabadulószoba folyamatosan alakult, a szervezők figyelték, mely feladatok működnek jól, melyek bizonyulnak túl nehéznek, és melyek azok, amelyeket módosítani kell. Volt olyan elem, amely elsőre izgalmasnak tűnt, de a gyakorlatban túl nagy kihívást jelentett, más feladatokról pedig pont az derült ki, hogy túl könnyűek, ezért nehezítettek rajtuk. 

A szervezők nem állítják, hogy a résztvevők a játék végére megtanulják a számvitelt, ez nem is lenne reális cél, viszont azt szeretnék elérni, hogy mindenki új élménnyel távozzon. 

Azt szeretnénk, hogy aki eddig idegenkedett a számviteltől, az kapjon egy pozitív első benyomást, aki pedig már tanulta, az más szemszögből lássa meg ugyanazokat az alapelveket”

- összegezte Jánny Mariann.

Az élményalapú pedagógiának a felsőoktatásban is van helye

Elsőre furcsa lehet, hogy egy olyan, a közvélekedés szerint száraz tudományterület bemutatására készítettek szabadulószobát, mint a számvitel, a szervezők azonban pont ezzel a sztereotípiával szeretnének leszámolni. Tarpataki Eleonóra, a szabadulószoba másik ötletgazdája, kiemelte, hogy a szabadulószoba azokból az élményszerű, játékos feladatokból táplálkozik, amit az egyetemi tanórákon is használnak. 

Az oktatók a számviteli tanszéken olyan esettanulmányokat fejlesztettek ki, amelyek a való élethez hasonló helyzeteken keresztül mutatják be a számviteli problémákat.

A hétköznapokban is megtalálható szerződések, számlák, üzleti dokumentumok és gyakorlati feladatok segítik, hogy a hallgatók ne elszigetelt szabályokat tanuljanak, hanem lássák, hogyan működik mindez egy vállalkozás életében.

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Tarpataki Eleonóra és Jánny Mariann, a Budapesti Corvinus Egyetem Számviteli és Jogi tanszékének oktatói és a szabadulószoba ötletgazdái, fotó: Gosztola Judit

Az élményalapú oktatás egyik legfontosabb célja, hogy megmutassa: a számvitel nem pusztán szabályok és könyvelési tételek gyűjteménye, hanem sajátos gondolkodásmód.

A tanszéken ehhez egy mottó is kapcsolódik: „Accounting is fun”, vagyis a számvitel szórakoztató. 

“Ez nem egyszerűen jól hangzó szlogen, hanem olyan mondat, amely a hallgatói visszajelzésekben is rendszeresen visszaköszön: a féléves értékelő kérdőívekben sokan éppen azt emelik ki, hogy a korábban félelmetesnek vagy unalmasnak tűnő tantárgy a kurzus végére sokkal érthetőbbé, logikusabbá és szerethetőbbé vált” – zárta gondolatait Jánny Mariann.

A cikk megjelenését a Budapesti Corvinus Egyetem támogatta.

Címlapkép forrása: Gosztola Judit

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