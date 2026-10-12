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Súlyos retinasérülést okozhat egy temus játék, azonnal el kell venni a gyerekektől!
Gazdaság

Súlyos retinasérülést okozhat egy temus játék, azonnal el kell venni a gyerekektől!

Portfolio
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Súlyos látáskárosodás veszélye miatt hívnak vissza egy, a Temun árusított, LED-fénnyel villogó játék munkagépet. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) arra kéri a szülőket, hogy azonnal vegyék el a gyerekektől az érintett terméket.

Az Európai Unió termékriasztási rendszere (Safety Gate) jelzése alapján a veszélyes műanyag markoló Magyarországon is elérhető volt. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a játék aljába épített kék LED-fényforrás sugárzása és fénysűrűsége jócskán meghaladja a biztonságos egészségügyi határértéket, így

ha a gyerek közvetlenül a villogó fénybe néz, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat.

A visszahívás a Temu online piacterén értékesített, "random engineeri" márkájú, 20250702-es gyártási számú elemes játékra vonatkozik.

Aki korábban megvásárolta a munkagépet, az azonnal vegye ki belőle az elemeket, és gondoskodjon arról, hogy a gyerekek ne játszhassanak vele tovább. A webáruház a regisztrált vásárlókat közvetlenül is értesíti a vételár-visszatérítés részleteiről.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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