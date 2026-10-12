Tardos Gergely: az eurósztorival lehet harcolni a magas adósságteher ellen

Az adósságkezelés akkor sikeres, ha biztosítja a költségvetés likviditását, és képes lefaragni a jelenleg kirívóan magas kamatteherből - mondta Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjújában. Az euró felé haladva tovább csökkenhetnek az elvárt piaci hozamok, de enélkül nem stagnáló, hanem újra visszaemelkedő kamatteher várna Magyarországra. A lakossági állampapír megőrzi fontos szerepét az állam finanszírozásában, de a súlya már nem növekszik tovább.

Portfolio: Fordulatos időszakban került az Államadósság Kezelő Központ élére. A megelőző években az államadósság finanszírozása egyre nehezebb terepen haladt: magas hiány, magas kamatok, fogyatkozó befektetői bizalom jellemezte a helyzetet. Aztán a környezet a választások környékén hirtelen nagyot javult, így már egy kedvezőbb finanszírozási helyzettel találkozott, amikor kinevezték. Mik voltak az első benyomásai?

Tardos Gergely: Amikor júliusban beléptem, akkorra már lényegében a korábbi 7 százalékról 5 százalék környékére zuhantak a hazai hosszú hozamok, ami adósságfinanszírozási szempontból ég és föld. Különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy korábban a kötvénypiaci kereslet még a magas hozamok mellett is sokszor akadozott. Ehhez képest a választást megelőző, illetve az azt követő hónapokban brutális mértékű kereslet alakult ki a hazai kötvények iránt.

Ugyanakkor mindez egy olyan időszakban történt, amikor kiderült, hogy a költségvetés sokkal rosszabbul áll az eredeti tervekhez képest. Az ÁKK tavaly decemberi tervéhez képest 3000 milliárd forinttal nagyobb az idei finanszírozási igény. Mi mozgatta ilyen helyzetben az adósságkezelési gyakorlatot?

Ki kellett használni a nagyot javuló magyar finanszírozási környezetet, hogy az állami pénzügyeket biztonságban tartsuk. Tudni lehetett, hogy szezonálisan a nyári időszak pénzforgalmi szempontból kedvező, viszont az év második felében ismét hiány várható a költségvetésben, és komoly állampapír lejáratok is lesznek. Egyértelművé vált, hogy az EU RRF forrásokat elő kell finanszírozni augusztusig. Ráadásul a fejlett kötvénypiaci folyamatok is bőven adtak okot az aggodalomra. Érdemes volt likviditási puffereket felhalmozni. Ez volt az oka, hogy a júliusi devizakötvény-kibocsátást az eredeti tervekhez képest nagyobb összegben és korábban hajtottuk végre. Elnézve a globális kötvénypiac őszi változásait, utólag ez jó döntésnek bizonyult.

Fotó: Berecz Valter

Ha már megemlítette a likviditási puffert: a korábbi 1-2 ezer milliárdról 4-5 ezer milliárd forintra felhízott állami likvid forrás általános adósságkezelési szemléletváltást jelent, vagy csak a különleges helyzetre tekintettel ideiglenesen számíthatunk erre?

Is-is. Amíg a külső környezet problémásabb, sok érv szól amellett, hogy az ÁKK magasabb likvid tartalékot tartson, a fenti okok mellett ezt a megfontolást erősítette az uniós RRF-források visszaszerzése. Ha majd közelebb kerülünk az eurózónához, ahol a pénzügyi piacok sokkal likvidebbek, megint érdemes lehet kevesebb eszközt tartalékolni az állam számláján.

NÉVJEGY

Tardos Gergely 2000-ben végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetem pénzügy szakán. A több mint 25 éves közgazdászi, makrogazdasági elemzői pályáját a Magyar Nemzeti Banknál kezdte, ahol a nemzetgazdaság külső adósságának elemzésével, a kamategyenleg előrejelzésével, a magánszektor eladósodottságával, a külső egyensúllyal és a devizatartalék-stratégiával foglalkozott. Ezt követően az OTP Bank Stratégiai és Pénzügyi Divíziójához csatlakozott, majd 2009-től annak Elemzési Központját vezette igazgatóként, ahol felelős volt többek mellett a magyarországi és a leányvállalati piacokra vonatkozó makrogazdasági, banki piacméret-, hozamkörnyezet-, és árfolyam-előrejelzésekért, befektetési stratégiák kialakításáért és az ágazati kockázatok felméréséért. 2026 nyarán nevezték ki az ÁKK Zrt. vezérigazgatói posztjára, ahol a központi költségvetés biztonságos finanszírozásáért, az államadósság- és likviditáskezelésért felel.

Az állam pénzügyi tartalékaiba látványos cikkcakkokat visz az idén az uniós források visszaszerzése. A nyáron ennek az elköltését az ÁKK-nak részben elő kellett finanszíroznia, ugyanakkor decemberben ez visszafolyik a kincstári egységes számlára (KESZ), amikor megérkezik az utalás az Európai Uniótól. Mit lehet ezzel kezdeni adósságfinanszírozási szempontból?

Érezhetően foglalkoztatja a nyilvánosságot, hogy mit lehet kezdeni a friss likvid forrással, de érdemes a mértékeket tisztázni. Az idei bruttó finanszírozási igény 20 ezer milliárd forint. Bár joggal bízhatunk abban, hogy ez jövőre a kisebb költségvetési hiány, illetve a kevesebb forintkötvény-lejárat miatt csökken, de a nagyságrend jól megragadható. Ehhez képest az év hátralévő részében valamivel 3 ezer milliárd forint feletti európai uniós forrásra számíthatunk. Vagyis nem arról van szó, hogy megkapjuk az uniós forrásokat, és akkor jövőre bezárjuk az ÁKK-t, mert nem lesz rá szükség. Az állami hiány- és adósságfinanszírozás egy elég nagy kályha, és még ezt a méretes hógolyót is elég hamar el tudja nyelni. Nyilván az ÁKK helyzetét javítja, hiszen az év végén megnöveli a KESZ egyenlegét. Ennek megfelelően elgondolkozhat az ÁKK, hogy magasan tartsa a költségvetési likviditást a jövő évben végig, vagy kevesebbet bocsásson ki, egy kicsit csökkentve a piacokra nehezedő nyomást. Tehát ez ugyan egy nagyon kényelmes helyzet, de nem arról van szó, hogy a befolyó RRF-pénzekből évekig eléldegélünk.

Ezek szerint nagy adósság-visszavásárlási programokra nem kell számítani.

Valóban, már csak azért sem, mert nagyon szűk azon instrumentumok köre, ahol ezekből valódi előnyt lehet kovácsolni. Bár az ÁKK elvileg visszavehet magas kamatozású hiteleket, lecserélve alacsonyabb kamatterhű instrumentummal, de az intézményi forint és devizakötvényeknél a hozamcsökkenéssel egyidejűleg megnő a visszavásárolható kötvények árfolyama, tehát a releváns, eredményszemléletű kamategyenlegben nem nyerünk rajta semmit. Ahol még volt és a jövőben is lehet tér, az a lakossági kötvények bankok által visszavásárolt és megtartott állománya: ezeket az ÁKK idén több tételben visszavette a forgalmazóktól. Korábban volt olyan, amikor az ÁKK az év végi adósság csökkentése miatt vásárolt vissza adósságelemeket, most viszont ilyet nem tervezünk.

Mi inkább örülünk annak, ha több tartalékkal fordulunk át a következő évre.

Fotó: Berecz Valter

Új kibocsátási terv és nyilvános költségvetés még nincs, de érdemes egy kicsit előretekinteni. A legismertebb finanszírozási forma a lakossági értékesítés. Nyáron az ÁKK az MNB kamatcsökkentési ciklusával lépést tartva csökkentette a lakossági kamatokat. Milyen kilátásokra lehet számítani, és várható-e további nagy változtatás ezen a területen?

Alapvetően az a cél, hogy a lakossági befektetők azokat a hozamokat realizálhassák, amelyek az intézményi piacon is elérhetők – ráadásul extra tranzakciós költségek nélkül. Ez az elv – vagyis hogy a lakossági piacon elérhető hozamok igazodjanak az intézményi piacon kialakult állampapírhozamokhoz, amelyek a hazai intézmények és külföldi befektetők számára elérhetők – magyarázza a közelmúltban látott kamatcsökkentéseket.

A lakossági finanszírozásnak körülbelül egyötödös súlya van az adósságállományon belül. Előretekintve, több évtizedes távlatban milyen változás lehetséges?

A hazai lakossági állampapírpiac az egyik legnagyobb ilyen típusú program a világon, legalábbis tudomásunk szerint. Erről a szintről tovább növelni rendkívül drága lenne, tehát ez nem cél. Az ÁKK célja, hogy a lakossági pillér lehetőleg tartsa meg a mostani súlyát a finanszírozásban. Ez egyrészt diverzifikációs szempontból fontos, másrészt tudjuk, hogy sok háztartásnak az állampapír egy nagyon fontos megtakarítási eszköz.

A lakosági papírok most is érdemi reálhozamot biztosítanak, tehát továbbra is ideális befektetési forma, ha a lakosság kockázatmentes megtakarítást keres.

Az Európai Unió hozott egy olyan értékelést, amely szerint nem versenysemleges, hogy a hazai állampapíroknak adómentessége van. Ez elsősorban a lakossági állampapír szempontjából izgalmas. Sok a találgatás: vagy a külföldi állampapírt is adómentessé tennék, vagy a hazait adókötelessé. Nem az ÁKK dönt, de lehet szakmai álláspontja a kérdésben?

Alapvetően a Pénzügyminisztérium fog dönteni ebben a kérdésben, az ÁKK szcenáriókat tekint át, és javaslatokat tesz a Pénzügyminisztérium felé. Ha jól láttam, a Portfolio is számbavette a lehetőségeket, valóban ezek az opciók vannak.

A forint intézményi állampapírpiacon óriási befektetési hullámot láttunk. Mennyiben segíti még mindig a bankadóhoz kötött állampapír-vásárlási ösztönzés ezt a piacot a bankok részéről? Várhatók-e olyan szabályozói vagy piaci fejlemények, amelyek megváltoztatják ezt a környezetet?

Igen, várhatók. Ez a szabályozás alapvetően azért jött létre, hogy a tartósan magas hiányhoz biztosítsa a keresletet. Előre tekintve viszont a hiány várhatóan gyorsan csökken, a hozamok pedig csökkenő, konvergáló pályán lesznek – ami önmagában is azt jelenti, hogy érdemes ezeket az állampapírokat tartani. A két tipikus vevő közül az egyik a külföldi befektető. A nagy londoni és New York-i befektetési alapok szemében Magyarország a választás után az egyik legforróbb sztori volt, ami azt jelzi, hogy ez másoknak is jó üzlet lehet. A másik tipikus vevő ezen a piacon a bankszektor, ami nagyon sok rövid lejáratú papírt tart. Csökkenő hozamokat feltételezve érdemes lehet 3-5-7 éves állampapírokra váltani, hiszen a most még 5-6 százalék közötti hozamszintet be tudja fixálni. Összességében tehát bízhatunk abban hogy

a ma még létező állampapírvásárlási ösztönzőkre nem lesz szükség, és piaci alapon működhet a hazai állampapírpiac.

A kérdés az ütemezés. Ez a Pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozik: hamarosan a jövő évi költségvetéssel együtt a jövő évi adótörvények is nyilvánosságra kerülnek, és abból kapunk majd választ arra, hogy történt-e ebben lépés, milyen mértékű és milyen irányú.

A harmadik nagy csatorna a devizaadósság. Az elmúlt években kényszerűségből emelkedett a részaránya. A hitelminősítők sem szokták szeretni, ha magasra szalad az államadósság deviza részaránya. Most viszont egy euró-konvergenciasztoriban vagyunk, amelyben a hozamok csökkenésével és az árfolyamkockázat mérséklődésével le lehetne hajolni azért a néhány tíz bázispontért. Hogyan gondolkodik erről az ÁKK?

Három dolgot emelnék ki. Az első triviális: ha valaki tudja, hogy be fog lépni az eurózónába, és megszűnik a saját devizája, akkor felmerül a kérdés, érdemes-e egyáltalán saját devizában kibocsátani kötvényt, ha úgyis euróval fizeti vissza – főleg, ha az euróadósság olcsóbb.

Ehhez kapcsolódóan felmerül a kérdés, hogy az ÁKK már az euróbevezetés előtt ki fog építeni egy a mostani forint állampapírpiachoz hasonló euró állampapírpiacot ?

Sokféle megközelítés van, valóban vannak országok, amelyek gyakorlatilag megszüntették a saját devizás kibocsátásukat már a belépés előtt. Ettől a döntéstől mi most még nyilván messze vagyunk.

A második fontos szempont, hogy nagyon sok negatív tapasztalatunk van a devizaadósság-finanszírozással. Volt már euróbevezetéses történetünk a 2000-es években, amely teljes kudarccal zárult. Akkor sokáig mindenki elhitte, hogy belépünk, és bátran halmozott fel devizaadósságot, ami a végén nagyon fájdalmas volt. Ezt érdemes fejben tartani. Az euróhoz való közeledésnek is vannak szakaszai. Egész más a mozgástér az ERM-2 bevezetése előtt, mint utána, amikor már ott áll az árfolyamrendszer mögött az EKB is.

A harmadik szempont, hogy mennyire érdemes az alacsonyabb kamatteherért vállalnia a devizakockázatot az adósságkezelőnek. A 10 éves euró-, illetve forintkötvény között jelenleg 40, a 15 éves futamidőn 50 bázispont a különbség, ami a jelenlegi helyzetben nem tűnik annyira magas árnak az árfolyamkockázat elleni biztosításért. Ezért most az ÁKK határozott véleménye, hogy jelenleg a legjobb minőségű forrás továbbra is a forint intézményi fix papír. Az irány azonban egyértelmű: ahogy egyre közelebb vagyunk az eurózónához, a devizafinanszírozás szerepe nőhet. Egyrészt a benne rejlő kockázat csökken, és bár várhatóan mérséklődik a hozamkülönbség is, de a hazai piacokat is érdemes lesz felkészíteni, az átállásra, hiszen az euró bevezetését követően a finanszírozás euróban történik majd.

Az euróövezeti csatlakozás kérdésénél szűkebb, de aktuálisabb téma a fejlett piacokon jelenleg az államadósságok és kötvényhozamok körüli hangulatromlás. Mennyiben korlátozhatja ez az ÁKK mozgásterét, és milyen kockázatokat kell emiatt figyelembe venni – tekintettel arra, hogy egy ilyen pánikban a feltörekvő piacok hagyományosan sérülékenyebbek?

Nyilvánvalóan korlátozó tényező, hiszen a június eleji, július végi mélypontokhoz képest sokat, lényegében a 70-90 bázispontot emelkedtek a hozamok. A kamatkülönbözetek ugyanakkor viszonylag stabilak maradtak, vagyis a relatív pozíciónk más országokhoz képest nem romlott. A kedvezőtlenebb környezet előretekintve is korlátozó, hiszen ha a magyar hosszú hozamok a korábbi 3,3-3,5 százalékos horvát, portugál szintre konvergálnának, akkor a kamatteher jelentős része megspórolható lenne. Ha azonban a most látott globális hozamemelkedés tartós lesz, akkor kisebb a lehetséges megtakarítás. Bízom benne ugyanakkor, hogy az Európai Központi Bank komolyan veszi az inflációs célját, és így a prémiumok is kordában tarthatók maradnak.

Ez azt jelenti, hogy akár hosszú oldali, állampapírpiaci beavatkozásra is számít az EKB részéről?

A múltban az Európai Központi Bank mindent megtett az eurozóna egyben tartásáért, igaz, az eszközvásárlásokkal kapcsolatban az EKB-nek már negatív tapasztalatai is vannak. Reméljük, hogy a mostani problémák nem jutnak el oda, hogy ilyen típusú intézkedésre kerüljön sor, és az eurózónabeli hozamok jobban el tudják kerülni azt a nyomást, mint amit az USA-ban vagy az Egyesült Királyságban látunk. De a rendkívül kedvezőtlen hozamkönyezet egy kockázat, amit az ÁKK figyelembe is vesz például a likviditási puffer nagyságának meghatározásakor.

Friss mandátumú tisztviselőként is nyilván már gondol arra, hogy néhány évre előre tekintve mivel lenne elégedett. Ha elképzeli, hogy néhány év múlva mi a lehető legjobb kimenet az államadósság-kezelésben, mi az, amit szeretne látni?

Azt gondolom, hogy az adósságkezelés akkor jó, ha nem kell róla sokat beszélni. Tehát biztosítja a költségvetés számára a megfelelő likviditást, lehetőleg minél olcsóbban. Az adósságkezelő teljesítményét két dolgon lehet lemérni: egyrészt a finanszírozás biztonságán, ami folyamatos cél, másrészt azon, hogy szépen lassan sikerül-e lefaragni a jelenlegi, kirívóan magas adósságterhet. Ennek talán a legjobb mércéje, hogy egy egységnyi adósság mennyibe kerül. Sokan azt gondolják, hogy mivel a GDP 2 százaléka körüli szintről gyorsan annak 5 százalékára ugrott a kamatteher, innen ugyanígy gyorsan lehet csökkenni. Ám - nemcsak Magyarországon, hanem világszerte - most járnak le azok az adósságelemek, amelyeket vagy a Covid előtt, vagy a Covid alatt, a legalacsonyabb hozamok idején bocsátottak ki. Vagyis a lejáró adósság terhe viszonylag alacsony, amit kibocsátanak, az magas, ráadásul nemcsak az adósság magas, hanem a hiány is. Ilyen szempontból úgy látom, hogy

Magyarországnak az euróbevezetési cél nagyon jókor jött, mert enélkül a politikai elköteleződés nélkül az adósságteher a következő időszakban folyamatosan emelkedett volna.

Szóval ha négy év alatt ennek ellenére az adósságteher érezhetően csökken, az nem csak az adósságkezelés, hanem az egész ország szempontjából nagy gazdasági siker lesz.

Címlapkép forrása: Portfolio

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