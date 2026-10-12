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Tisza-kormány: Magyar Péter Zelenszkijjel találkozik, felülvizsgálják a Gondosóra-programot
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter Zelenszkijjel találkozik, felülvizsgálják a Gondosóra-programot

Portfolio
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Lemondhatnak a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezetői, a kormány pedig felülvizsgálja a Gondosóra-programhoz és a 4iG-hez kapcsolódó állami szerződéseket – jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Magyar Péter miniszterelnök egy finn lapnak adott interjúban elmondta, hogy találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Vitézy Dávid szerint az ország gazdasági helyzete miatt 2030-ig nem jut pénz olimpiai stadionokra.  A kabinet egymilliárd forintos jóvátételi alapot hozott létre a gyermekvédelmi rendszer áldozatainak. A nyári paksi védekezés mintegy 1100 résztvevője október 23-án elismerést és pénzjutalmat kap. leváltották a jászberényi kórház főigazgatóját. Hadházy Ákos feljelentést tesz az augusztus 20-i tűzijáték beszerzései miatt.
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Magyar Péter a Békemenetet illette kritikával

A kormánypárti hátország az 1956-os forradalom 70. évfordulójára a hagyományos Békemenet helyett a "no war, no gender, no migration" szlogennel szervez felvonulást. A kezdeményezést éles kritikával illette Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.

Az október 23-i nemzeti ünnep kerek évfordulójára készülő kormánypárti szervezetek a korábbi évek gyakorlatával szemben megújult üzenetekkel vonulnak utcára, így a megszokott Békemenet helyét egy angol nyelvű politikai jelszavakra épülő demonstráció veszi át.

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Tisza-kormány: Magyar Péter Zelenszkijjel találkozik, felülvizsgálják a Gondosóra-programot

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint hamarosan lemondhatnak a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és a szervezet átalakítása is napirenden van. A tárcavezető bejelentése alapján a kormány felülvizsgálja a Gondosóra-programhoz, valamint a 4iG-hez kapcsolódó állami szerződéseket. Emellett mérlegelik az űrprogram folytatásának lehetőségét, miközben új célokat határoztak meg a hazai kutatás-fejlesztés területén.

Magyar Péter Zelenszkijjel találkozik

Magyar Péter miniszterelnök a finn Helsingin Sanomatnak adott interjújában bejelentette, hogy találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A kormányfő arról is beszélt, hogy kabinetje egyik legfontosabb feladatának az alkotmány teljes újraírását tekinti. Az interjúban kitért az orosz energiahordozóktól való függőség mérséklésére, a független igazságszolgáltatás megteremtésének fontosságára, valamint arra is, hogy a kormányzás során nagyobb szerepet szán a társadalmi párbeszédnek.

Leváltották a jászberényi kórház főigazgatóját

Október 11-i hatállyal felmentették tisztségéből Besenyi Orsolyát, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatóját. Az intézmény irányítását október 12-től az eddigi ápolási igazgató, Törőcsikné Nagy Szilvia veszi át megbízott vezetőként. A kórházat az új főigazgató kiválasztására kiírt pályázat lezárásáig vezeti.

Uniós bővítésről tárgyalnak a külügyminiszterek

Hétfőn Luxemburgban kezdődik az Európai Unió külügyminisztereinek tanácsülése, amelynek két kiemelt témája az információmanipuláció elleni fellépés és az uniós bővítés lesz. A magyar delegációt vezető Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint Magyarország a nyugat-balkáni országok európai uniós integrációjának felgyorsítását szorgalmazza. A tárcavezető az ülés végén hat másik tagállam nevében is felszólal.

Feljelentés készül az augusztusi tűzijáték miatt

Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő feljelentést tesz az augusztus 20-i rendezvényekhez kapcsolódó beszerzések ügyében. A politikus szerint a Belügyminisztérium vizsgálata több lényeges kérdést megválaszolatlanul hagyott. Állítása alapján nem zárható ki, hogy az állam bizonyos pirotechnikai eszközökért kétszer is fizetett.

Vitézy szerint nincs pénz olimpiára

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány nyitott arra, hogy egyeztetéseket folytasson a budapesti olimpia szervezőivel. A rendezés lehetőségével jelenleg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Fővárosi Közgyűlés is foglalkozik. A miniszter ugyanakkor úgy látja, hogy az ország gazdasági helyzete gyakorlatilag kizárja, hogy a kabinet 2030-ig stadionok építésére vagy más jelentős sportinfrastrukturális beruházásokra fordítson forrásokat.

Jutalmat kapnak a paksi védekezők

A kormány az október 23-i ünnepség keretében elismerésben és pénzjutalomban részesíti azokat, akik részt vettek a nyári paksi védekezésben. Az intézkedés mintegy 1100 embert érint.

Egymilliárdos alapot hoztak létre gyermekvédelmi áldozatoknak

A kormány egymilliárd forintos jóvátételi alapot hozott létre a gyermekvédelmi rendszerben korábban bántalmazást vagy elhanyagolást elszenvedett emberek támogatására. A forrásból azok az áldozatok részesülhetnek jóvátételben, akiket fizikai, lelki vagy szexuális bántalmazás ért, illetve akik az intézményrendszerben megfelelő gondoskodás nélkül maradtak.

Címlapkép forrása: Portfolio

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