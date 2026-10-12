Tisza-kormány: Tiborcz megúszhatja a vagyonosodási vizsgálatot, feltételt szabott a külügyminiszter Ukrajnának

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Figyelmeztetnek: Tiborcz István megúszhatja a vagyonosodási vizsgálatot
Bár előremutató a kormány által október elején benyújtott, politikai vezetőket célzó vagyonosodási vizsgálatról szóló törvényjavaslat, szakértők szerint a tervezet túlságosan szűkre szabta a vizsgált személyek körét és az ellenőrzött időszakot. A tervek alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövőben célzottan a politikai elit és a velük egy háztartásban élők vagyongyarapodását ellenőrzi, azonban a hatályos, ötéves adójogi elévülés miatt a korábban ígért húszéves visszamenőleges vizsgálat a gyakorlatban aligha valósulhat meg - számolt be a Telex.
Orbán Anita: az uniós csatlakozási folyamat támogatásának feltétele, hogy Ukrajna hétfőn megszavazza a kisebbségi oktatási jogokról szóló törvényt
Orbán Anita külügyminiszter luxembourgi nyilatkozata szerint Ukrajna további uniós integrációjának feltétele a kárpátaljai magyarság jogait biztosító törvény hétfői elfogadása. Az uniós külügyminiszterek tanácsülésén emellett jóváhagyják az eddigi legszigorúbb Oroszország elleni szankciós csomagot, és az e heti EU-csúcson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök is találkozik.
Lannert Judit megszólalt a digitális eszközök tiltásáról
A gyerekek digitális jóllétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter.
Ők lehetnek az NVVH új elnökelyettesei
Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettes-jelöltjét. A testület döntése értelmében a tisztségeket dr. Ötvös Károly, dr. Gellért Károly Árpád, valamint dr. Terhes Tibor Dávid töltheti be - közölte a Telex.
Litauszky Balázs csatlakozik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz
Litauszky Balázs lesz a Gazdasági és Energetikai Minisztérium sajtófőnöke – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon.
Litauszky húsz éve dolgozik újságíróként, ebből tizennégy évet az RTL Híradó csapatában töltött. Sajtófőnökként az újságírókkal való kapcsolattartás és a minisztérium kommunikációjának koordinálása lesz a feladata.
Magyar Péter a Békemenetet illette kritikával
A kormánypárti hátország az 1956-os forradalom 70. évfordulójára a hagyományos Békemenet helyett a "no war, no gender, no migration" szlogennel szervez felvonulást. A kezdeményezést éles kritikával illette Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.
Az október 23-i nemzeti ünnep kerek évfordulójára készülő kormánypárti szervezetek a korábbi évek gyakorlatával szemben megújult üzenetekkel vonulnak utcára, így a megszokott Békemenet helyét egy angol nyelvű politikai jelszavakra épülő demonstráció veszi át.
Tisza-kormány: Magyar Péter Zelenszkijjel találkozik, felülvizsgálják a Gondosóra-programot
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint hamarosan lemondhatnak a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és a szervezet átalakítása is napirenden van. A tárcavezető bejelentése alapján a kormány felülvizsgálja a Gondosóra-programhoz, valamint a 4iG-hez kapcsolódó állami szerződéseket. Emellett mérlegelik az űrprogram folytatásának lehetőségét, miközben új célokat határoztak meg a hazai kutatás-fejlesztés területén.
Magyar Péter Zelenszkijjel találkozik
Magyar Péter miniszterelnök a finn Helsingin Sanomatnak adott interjújában bejelentette, hogy találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A kormányfő arról is beszélt, hogy kabinetje egyik legfontosabb feladatának az alkotmány teljes újraírását tekinti. Az interjúban kitért az orosz energiahordozóktól való függőség mérséklésére, a független igazságszolgáltatás megteremtésének fontosságára, valamint arra is, hogy a kormányzás során nagyobb szerepet szán a társadalmi párbeszédnek.
Leváltották a jászberényi kórház főigazgatóját
Október 11-i hatállyal felmentették tisztségéből Besenyi Orsolyát, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatóját. Az intézmény irányítását október 12-től az eddigi ápolási igazgató, Törőcsikné Nagy Szilvia veszi át megbízott vezetőként. A kórházat az új főigazgató kiválasztására kiírt pályázat lezárásáig vezeti.
Uniós bővítésről tárgyalnak a külügyminiszterek
Hétfőn Luxemburgban kezdődik az Európai Unió külügyminisztereinek tanácsülése, amelynek két kiemelt témája az információmanipuláció elleni fellépés és az uniós bővítés lesz. A magyar delegációt vezető Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint Magyarország a nyugat-balkáni országok európai uniós integrációjának felgyorsítását szorgalmazza. A tárcavezető az ülés végén hat másik tagállam nevében is felszólal.
Feljelentés készül az augusztusi tűzijáték miatt
Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő feljelentést tesz az augusztus 20-i rendezvényekhez kapcsolódó beszerzések ügyében. A politikus szerint a Belügyminisztérium vizsgálata több lényeges kérdést megválaszolatlanul hagyott. Állítása alapján nem zárható ki, hogy az állam bizonyos pirotechnikai eszközökért kétszer is fizetett.
Vitézy szerint nincs pénz olimpiára
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány nyitott arra, hogy egyeztetéseket folytasson a budapesti olimpia szervezőivel. A rendezés lehetőségével jelenleg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Fővárosi Közgyűlés is foglalkozik. A miniszter ugyanakkor úgy látja, hogy az ország gazdasági helyzete gyakorlatilag kizárja, hogy a kabinet 2030-ig stadionok építésére vagy más jelentős sportinfrastrukturális beruházásokra fordítson forrásokat.
Jutalmat kapnak a paksi védekezők
A kormány az október 23-i ünnepség keretében elismerésben és pénzjutalomban részesíti azokat, akik részt vettek a nyári paksi védekezésben. Az intézkedés mintegy 1100 embert érint.
Egymilliárdos alapot hoztak létre gyermekvédelmi áldozatoknak
A kormány egymilliárd forintos jóvátételi alapot hozott létre a gyermekvédelmi rendszerben korábban bántalmazást vagy elhanyagolást elszenvedett emberek támogatására. A forrásból azok az áldozatok részesülhetnek jóvátételben, akiket fizikai, lelki vagy szexuális bántalmazás ért, illetve akik az intézményrendszerben megfelelő gondoskodás nélkül maradtak.
Címlapkép forrása: Portfolio
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