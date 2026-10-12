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Tisza-kormány: Tiborcz megúszhatja a vagyonosodási vizsgálatot, Magyar Péter hosszan beszélt a Parlamentben
Gazdaság

Tisza-kormány: Tiborcz megúszhatja a vagyonosodási vizsgálatot, Magyar Péter hosszan beszélt a Parlamentben

Portfolio
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Magyar Péter többek között a költségvetésről beszélt a Parlamentben, de üzent a fideszes képviselőknek, az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal elnökének is. Szakértők szerint a kormány október elején benyújtott, politikai vezetők vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslata túlságosan szűk körre és időszakra terjed ki, így Tiborcz István is kimaradhat az ellenőrzésből. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettes-jelöltjét: Ötvös Károlyt, Gellért Károly Árpádot és Terhes Tibor Dávidot. Orbán Anita külügyminiszter Luxembourgban arról beszélt, hogy Ukrajna további uniós integrációjának feltétele a kárpátaljai magyarok jogait biztosító törvény hétfői elfogadása. Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a gyerekek digitális jóllétét nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltása, hanem a biztonságos, életkornak megfelelő használat megtanítása szolgálja. Litauszky Balázs lesz a Gazdasági és Energetikai Minisztérium sajtófőnöke. Újra látogatható a Karmelita.
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Magyar Péter újabb részleteket árult el a költségvetésről

Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, amely Magyar Péter miniszterelnök szerint az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz. A kormányfő az április 12-i választás fél éves évfordulóján, hétfőn az Országgyűlésben azt hangsúlyozta, hogy az ország gyarapodásából a korábbinál jóval szélesebb rétegeknek kell részesülniük. Béremelést és támogatást ígért többek között az egészségügyi, szociális és oktatási dolgozóknak, a rendvédelmi állománynak, valamint a nehéz helyzetben lévő nyugdíjasoknak és családoknak, ugyanakkor fegyelmezett, fenntartható gazdálkodást ígért. Bejelentette a Wekerle Sándor lakhatási programot és egy országos vízmegtartási programot is. A Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében pedig tíz év alatt 3550 milliárd forintot fordítanának a magyar vasút megújítására.

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Magyar Péter újabb részleteket árult el a költségvetésről
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Baka András új jelöltet nevezett meg a legfőbb ügyészi posztra

Baka András köztársasági elnök Fejes Pétert jelölte a legfőbb ügyészi posztra, miután első jelöltjét a parlamenti többség hetekkel ezelőtt leszavazta a testvére büntetőügye miatt. Az új vezető megválasztása rendkívül sürgős, mivel a vádhatóság egyetlen megmaradt helyettes vezetője december elején nyugdíjba vonul, így a szervezet hamarosan operatív irányítás nélkül maradhat - számolt be a HVG.

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Baka András új jelöltet nevezett meg a legfőbb ügyészi posztra
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A Tisza lép az egyik botrányuk kapcsán: etikai bizottság elé kerül Kaprinyák Tibor

Etikai vizsgálat indul Kaprinyák Tibor tiszás képviselő ügyében, miután kiderült, hogy afrikai vadászaton vett részt, és lelőtt állatokkal pózolt. A TISZA-frakció meghallgatta a képviselőt, majd elfogadta az elnökség javaslatát, hogy a frakció etikai bizottsága vizsgálja ki az esetet. Bujdosó Andrea frakcióvezető közlése szerint a végső döntés a jövő héten születik meg, addig Kaprinyák Tibor nem vesz részt az Országgyűlés munkájában. Az ügy azért is kínos, mert a képviselő az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke. Gajdos László miniszter először még kiállt mellette, Magyar Péter azonban vizsgálatot ígért.

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A Tisza lép az egyik botrányuk kapcsán: etikai bizottság elé kerül Kaprinyák Tibor
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Eljárást indít a GVH a Déli Körvasút ügyében, de hangsúlyozzák, eddig senki sem fordult hozzájuk

Hivatalból eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a budapesti Déli Körvasút-beruházás ügyében. A hatóság lépését a közérdek védelme és az uniós forrásvesztés kockázata indokolta, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy korábban sem állami, sem uniós szervektől nem kaptak hivatalos jelzést a projekttel kapcsolatban. Az ügyről sajtótájékoztatót tartó kormánynak is odaszúrtak, jelezve, hogy a nyilvánosság idő előtti bevonása hátráltathatja a nyomozást.

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Eljárást indít a GVH a Déli Körvasút ügyében, de hangsúlyozzák, eddig senki sem fordult hozzájuk
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Újra látogatható a Karmelita

Időpontfoglalás a szabadkarmelita.hu oldalon.

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Figyelmeztetnek: Tiborcz István megúszhatja a vagyonosodási vizsgálatot

Bár előremutató a kormány által október elején benyújtott, politikai vezetőket célzó vagyonosodási vizsgálatról szóló törvényjavaslat, szakértők szerint a tervezet túlságosan szűkre szabta a vizsgált személyek körét és az ellenőrzött időszakot. A tervek alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövőben célzottan a politikai elit és a velük egy háztartásban élők vagyongyarapodását ellenőrzi, azonban a hatályos, ötéves adójogi elévülés miatt a korábban ígért húszéves visszamenőleges vizsgálat a gyakorlatban aligha valósulhat meg - számolt be a Telex.

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Figyelmeztetnek: Tiborcz István megúszhatja a vagyonosodási vizsgálatot
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Orbán Anita: az uniós csatlakozási folyamat támogatásának feltétele, hogy Ukrajna hétfőn megszavazza a kisebbségi oktatási jogokról szóló törvényt

Orbán Anita külügyminiszter luxembourgi nyilatkozata szerint Ukrajna további uniós integrációjának feltétele a kárpátaljai magyarság jogait biztosító törvény hétfői elfogadása. Az uniós külügyminiszterek tanácsülésén emellett jóváhagyják az eddigi legszigorúbb Oroszország elleni szankciós csomagot, és az e heti EU-csúcson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök is találkozik.

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Orbán Anita: az uniós csatlakozási folyamat támogatásának feltétele, hogy Ukrajna hétfőn megszavazza a kisebbségi oktatási jogokról szóló törvényt
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Lannert Judit megszólalt a digitális eszközök tiltásáról

A gyerekek digitális jóllétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter.

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Lannert Judit megszólalt a digitális eszközök tiltásáról
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Ők lehetnek az NVVH új elnökelyettesei

Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettes-jelöltjét. A testület döntése értelmében a tisztségeket dr. Ötvös Károly, dr. Gellért Károly Árpád, valamint dr. Terhes Tibor Dávid töltheti be - közölte a Telex.

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Ők lehetnek az NVVH új elnökelyettesei
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Litauszky Balázs csatlakozik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz

Litauszky Balázs lesz a Gazdasági és Energetikai Minisztérium sajtófőnöke – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon.

Litauszky húsz éve dolgozik újságíróként, ebből tizennégy évet az RTL Híradó csapatában töltött. Sajtófőnökként az újságírókkal való kapcsolattartás és a minisztérium kommunikációjának koordinálása lesz a feladata.

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Magyar Péter a Békemenetet illette kritikával

A kormánypárti hátország az 1956-os forradalom 70. évfordulójára a hagyományos Békemenet helyett a "no war, no gender, no migration" szlogennel szervez felvonulást. A kezdeményezést éles kritikával illette Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.

Az október 23-i nemzeti ünnep kerek évfordulójára készülő kormánypárti szervezetek a korábbi évek gyakorlatával szemben megújult üzenetekkel vonulnak utcára, így a megszokott Békemenet helyét egy angol nyelvű politikai jelszavakra épülő demonstráció veszi át.

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Tisza-kormány: Magyar Péter Zelenszkijjel találkozik, felülvizsgálják a Gondosóra-programot

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint hamarosan lemondhatnak a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és a szervezet átalakítása is napirenden van. A tárcavezető bejelentése alapján a kormány felülvizsgálja a Gondosóra-programhoz, valamint a 4iG-hez kapcsolódó állami szerződéseket. Emellett mérlegelik az űrprogram folytatásának lehetőségét, miközben új célokat határoztak meg a hazai kutatás-fejlesztés területén.

Magyar Péter Zelenszkijjel találkozik

Magyar Péter miniszterelnök a finn Helsingin Sanomatnak adott interjújában bejelentette, hogy találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A kormányfő arról is beszélt, hogy kabinetje egyik legfontosabb feladatának az alkotmány teljes újraírását tekinti. Az interjúban kitért az orosz energiahordozóktól való függőség mérséklésére, a független igazságszolgáltatás megteremtésének fontosságára, valamint arra is, hogy a kormányzás során nagyobb szerepet szán a társadalmi párbeszédnek.

Leváltották a jászberényi kórház főigazgatóját

Október 11-i hatállyal felmentették tisztségéből Besenyi Orsolyát, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatóját. Az intézmény irányítását október 12-től az eddigi ápolási igazgató, Törőcsikné Nagy Szilvia veszi át megbízott vezetőként. A kórházat az új főigazgató kiválasztására kiírt pályázat lezárásáig vezeti.

Uniós bővítésről tárgyalnak a külügyminiszterek

Hétfőn Luxemburgban kezdődik az Európai Unió külügyminisztereinek tanácsülése, amelynek két kiemelt témája az információmanipuláció elleni fellépés és az uniós bővítés lesz. A magyar delegációt vezető Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint Magyarország a nyugat-balkáni országok európai uniós integrációjának felgyorsítását szorgalmazza. A tárcavezető az ülés végén hat másik tagállam nevében is felszólal.

Feljelentés készül az augusztusi tűzijáték miatt

Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő feljelentést tesz az augusztus 20-i rendezvényekhez kapcsolódó beszerzések ügyében. A politikus szerint a Belügyminisztérium vizsgálata több lényeges kérdést megválaszolatlanul hagyott. Állítása alapján nem zárható ki, hogy az állam bizonyos pirotechnikai eszközökért kétszer is fizetett.

Vitézy szerint nincs pénz olimpiára

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány nyitott arra, hogy egyeztetéseket folytasson a budapesti olimpia szervezőivel. A rendezés lehetőségével jelenleg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Fővárosi Közgyűlés is foglalkozik. A miniszter ugyanakkor úgy látja, hogy az ország gazdasági helyzete gyakorlatilag kizárja, hogy a kabinet 2030-ig stadionok építésére vagy más jelentős sportinfrastrukturális beruházásokra fordítson forrásokat.

Jutalmat kapnak a paksi védekezők

A kormány az október 23-i ünnepség keretében elismerésben és pénzjutalomban részesíti azokat, akik részt vettek a nyári paksi védekezésben. Az intézkedés mintegy 1100 embert érint.

Egymilliárdos alapot hoztak létre gyermekvédelmi áldozatoknak

A kormány egymilliárd forintos jóvátételi alapot hozott létre a gyermekvédelmi rendszerben korábban bántalmazást vagy elhanyagolást elszenvedett emberek támogatására. A forrásból azok az áldozatok részesülhetnek jóvátételben, akiket fizikai, lelki vagy szexuális bántalmazás ért, illetve akik az intézményrendszerben megfelelő gondoskodás nélkül maradtak.

Címlapkép forrása: Portfolio

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