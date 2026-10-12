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Vagyonadó: fontos üzenetet küldtek a civil szervezetek
Gazdaság

Vagyonadó: fontos üzenetet küldtek a civil szervezetek

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Már 30 civil szervezet aláírta azt a kiállást, amely kéri, hogy a vagyonadó-tervezet számoljon a civil szektorra gyakorolt hatással. Az aláírók nehezményezik, hogy a vagyonadó jelenlegi formájában ugyanakkor azt a kört terhelné, amely a civil szervezetek jelentős támogatója is volt, így a kötelező adó kivetése az önkéntes támogatások elapadását okozhatja.

Közös kiállást fogalmaztak meg a civil szervezetek a vagyonadó kérdéskörében: bár egyetértenek azzal, hogy a kiemelkedő vagyonnal rendelkezők arányosan járuljanak hozzá a közös terhekhez, mégis úgy vélik, a vagyonadó jelenlegi formájában azt a kört terheli a legjobban, amely a civil szervezetek jelentős támogatója volt/lehetne, és amelyből a jövő jelentős adományozói kinőhetnének. A probléma máris kézzelfogható:

Mostanra több szervezethez megérkeztek az első olyan jelzések a támogatóktól, hogy a vagyonadóra hivatkozva a jövőben visszalépnek az adakozástól.

A fejleményekre reagálva a civil szervezetek a társadalmi egyeztetés keretében az alábbi 11 pontban fogalmazták meg észrevételeiket a tervezetről:

1. Nem ösztönöz adakozásra. A közhasznú célra adott támogatás semmilyen formában nem számít a vagyonadó megállapításakor. Az adó és az adomány így ugyanazért a szabad pénzért versenyez, és ebben a versenyben a kötelező befizetés mindig előnyben van.

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2. Az 5% gesztus, de kevés és személytelen. A befizetett adó 5%-áról az adózó csak a Nemzeti Együttműködési Alap javára rendelkezhet. Nem választhatja meg, melyik ügyet támogatja, pedig a személyes választás teremt tartós kapcsolatot közte és a közjó között.

3. Nem jelent többletet. Az 5% a már befizetett adót csoportosítja át, és a tervezet nem garantálja, hogy a civil szektor költségvetési támogatásán felül érkezik.

4. Nem látszik, mire megy a pénz. A teljes bevétel a központi költségvetésbe folyik. Az adó elfogadottsága azon múlik, hogy a befizetők és a társadalom látják-e az eredményét.

5. A civil szektor kimaradt a hatásvizsgálatból. A hatásvizsgálat az adományozásra és a közhasznú szervezetekre gyakorolt hatással nem foglalkozik.

6. Nincs felülvizsgálat. Új adónemről van szó, a tervezet mégsem írja elő, hogy az első adóév után nyilvánosan értékelni kell, mit hozott, és mibe került.

A várható hatásokról a civil szervezetek az alábbiakat emelik ki:

7. A potenciális jelentős adományozókat találja el a legjobban. A legnagyobb vagyonokat kevésbé éri el az adó, a terhet a közepes cégek tulajdonosai viselik. Ők azok, akikhez a civil szervezetek sokszor fordulhatnak, ha például át kell hidalni egy elmaradt pályázatot, vagy ha "hirtelen jön a baj".

8. Kirekeszti a jövő adományozóit. A tervezet pontosan körberajzolja azt a mintegy tizenötezer fős kört, amelyből a következő évtized nagy adományozói kinőhetnének. Az adományozási kultúra most kezdett feléjük kinyílni. Bevonásuk helyett most egy újabb teher és egy bélyeg érkezik hozzájuk.

9. Gyengítheti az önkéntes adást. Aki befizette az adót, joggal érezheti úgy, hogy megtette a magáét. Több szervezethez már megérkeztek az első jelzések támogatóktól, hogy a vagyonadóra hivatkozva visszalépnek.

10. A feladatok megmaradnak. Civil szervezetek látnak el számos olyan munkát, amely egyébként az államra hárulna: szociális munkát, hospice-ellátást, korai fejlesztést, felzárkóztatást. Ha a szervezetek meggyengülnek, a rászorulók ugyanúgy ott lesznek, és a feladat visszakerül az államhoz.

11. Kimerült szektort ér. A civil szervezetek tartalékai az elmúlt évekre elfogytak, sokan a működésükért küzdenek. Egy-egy támogató visszalépése sok helyen egy program leállását vagy egy munkatárs elvesztését jelenti.

Az aláíró szervezetek úgy látják: a vagyonadó jelenlegi formájában kirekeszti azt a kört, amelyet most lehetne tartósan bevonni a civil szféra támogatásába. Szorgalmazzák, hogy a végleges szabályozás megalkotásakor vegyék figyelembe ezeket a szempontokat is, és vonják be a civil szektort a folyamatba – szerintük ezzel Magyarország példát mutathatna abban, hogyan válhat a vagyonadó "társadalmi befektetéssé".

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