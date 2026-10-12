Vaskos flottabővítést jelentett be Vitézy Dávid: igazi csúcsjárművek állnak munkába Magyarországon

A most átadott, háromtengelyes Mercedes-Benz Arocs 6×4 típusú járművek a babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeken állnak munkába. A 315 kW teljesítményű, 35 tonnás megengedett legnagyobb össztömegű munkagépek egész évben kihasználhatók. Télen a 6,8 méteres munkaszélességű hóekével és a 7,5 köbméteres sószóróval akár kétsávos útszakaszok egyidejű hóeltakarítására és síkosságmentesítésére is alkalmasak, míg az év többi részében a 12,8 méteres gémkinyúlású daruk segítségével rakodási és szállítási feladatokat láthatnak el.

A beruházás egy 24 járműből álló, közel 12 millió eurós flottakorszerűsítési program része, amelyet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium finanszíroz.

A program keretében nyáron már érkezett tíz kéttengelyes tehergépkocsi, a mostani négy jármű átadása után pedig a fennmaradó tíz célgép is megérkezik még az idén.

"A közutak állapotának javítása mellett fontos számunkra, hogy a Magyar Közút munkatársai megfelelő eszközökkel tudják elvégezni a mindennapi fenntartási feladatokat" – emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy a géppark fejlesztésére a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak a minél hatékonyabb és gyorsabb beavatkozások érdekében.

Az új berendezések fokozatosan váltják fel az elöregedett, magas üzemeltetési és karbantartási költségű gépeket, ezzel párhuzamosan érdemben növelve a közútkezelő operatív kapacitását.

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