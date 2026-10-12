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Vége a veszélyes autóipari őrületnek: drasztikus lépésre szánta el magát a távol-keleti nagyhatalom
Gazdaság

Vége a veszélyes autóipari őrületnek: drasztikus lépésre szánta el magát a távol-keleti nagyhatalom

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A Nikkei Asia szerint Kínában drasztikus lépésre szánták el magukat a hatóságok, miután biztonsági aggályok merültek fel az elektromos autók egyes új technológiájával kapcsolatban.

Kína jelenleg rohamtempóban fejleszti az autóiparát, azon belül is az elektromos járművek terén kiemelkedőek az eredmények. A viharos gyorsasággal megjelenő technológiai újítások viszont vitát váltottak ki, mivel egyesek szerint a tempó miatt nem jut elegendő idő a széleskörű vizsgálatoknak. A kínai Ipari és Információs Technológiai Minisztérium (MIIT) tervezete szerint a gyártóknak a jövőben jóval szigorúbb tesztelést kell végezniük az innovatív megoldások területén. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

egy év alatt minimum 30 ezer kilométert kell megtenniük egy újítás teszteléséhez, ebben pedig két téli és egy nyári szezont is érinteniük kell.

Megtiltják például a jövőben azt is, hogy teljesen rejtettek legyenek az ajtókilincsek, vagy a szélvédők összecsukhatóak legyenek.

Az elmúlt években... egyes autógyártók a piaci trendekre reagálva sietve dobtak piacra új termékeket anélkül, hogy megfelelő tesztelést és validálást végeztek volna, ami növelte a biztonsági és környezeti kockázatokat

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Nem arra bukkantak a tudósok, amire számítottak: közelebb kerültünk a kozmosz egyik legnagyobb rejtélyéhez

– hangsúlyozta a tárca.

A túl gyors tempó azt követően kapott nagy figyelmet, hogy elterjedtek olyan videók, amelyeken esetleges biztonsági aggályok merültek fel. A szigorú változtatások január 1-től lépnek életbe. A piaci szereplők szerint a jelenlegi helyzet Kínában az öldöklő verseny miatt alakult ki, ami arra késztette a gyártókat, hogy sorra fejlesszék ki az új modelleket, lehetőleg számos újítással. Sok fejlesztő a szabályozási kiskapukat használták ki az innovációjukra. Peking attól tart, hogy ez a felgyorsított tempó árt a helyi márkák külföldi hírnevének is.

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