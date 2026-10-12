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Visszatérnek a hajnali fagyok, itt az ősz
Gazdaság

Visszatérnek a hajnali fagyok, itt az ősz

Portfolio
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A kiadós hétvégi esők után ezen a héten ismét szárazabbra fordul az idő. Hétfőn nyugaton és délnyugaton még több helyen esősen indulhat a nap, később azonban fokozatosan megszűnik a csapadék, délután már csak néhol szemerkélhet.

Hétfő estétől észak, északnyugat felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, kedden pedig sok napsütés várható. Szerdán egy melegfront hozhat több felhőt, és főként a Dunántúlon kisebb eső is kialakulhat, számottevő csapadékra azonban a hét további részében sem kell számítani – derült ki a HungaroMet és az Időkép előrejelzéseiből.

Az éjszakák ugyanakkor egyre hidegebbek lesznek. A derült, szélcsendes területeken, elsősorban északon és északkeleten, ismét megjelenhetnek a hajnali fagyok. A leghidegebb várhatóan szerda hajnalban lesz, amikor a fagyzugos helyeken akár -2, -3 fokig is lehűlhet a levegő.

Napközben sem lesz igazán meleg: a hét első felében többnyire 13 és 18 fok közötti maximumokra számíthatunk, csütörtöktől pedig néhány fokos enyhülés jöhet. Hétfőn és kedden ráadásul többfelé élénk, helyenként erős északi, északnyugati szél ronthatja a hőérzetet.

Ezen a héten tehát már igazi, hűvös őszi időre készülhetünk: sokfelé száraz idő, változó felhőzet, hideg hajnalok és mérsékelten enyhe délutánok várhatók.

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