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62 jogszabálytervezetet tett közzé hétfőn a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium
Gazdaság

62 jogszabálytervezetet tett közzé hétfőn a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium

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Szokatlan jelenséggel szembesülhetett hétfőn a kormány oldalára tévedő látogató.

Az oldalon ugyanis elképesztő mennyiségű új szabálytervezet jelent meg, a lehető legkülönfélébb témákban. Találhattunk például az uniós forrásokról, rendőrök lakhatásáról, a munkáshitelről szóló kormányrendelet-módosításokat, mind-mind a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium "tollából".

kormany
Példa a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetekről. Forrás: kormany.hu.

Mi ez a nyaktörő tempó, 62 tervezet egyszerre történő benyújtása? – merülhet fel a kedves olvasóban, és nem is csigázzuk tovább.

Annyi történt, hogy az összes, a miniszterhez tartozó kormányrendeletben kicserélték a vármegye szót megyére, a főispán elnevezést kormánymegbízottra.

Az Országgyűlés egyébként szeptember 8-án fogadta el a vonatkozó törvénymódosítást, ami október 1-jén lépett hatályba. A táblacsere jelenleg is zajlik.

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