Borúlátóbbá váltak a vállalkozások, várják a konkrétumokat a kormánytól

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Két százalékponttal csökkent az előző negyedévhez képest a VOSZ-tagvállalkozások üzleti hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét mérő VOSZ Barométer, amely így 50%-on áll - derül ki a harmadik negyedévre vonatkozó felméréséből. A visszaesést az okozta, hogy a Barométer három alindexe közül kettő (az üzleti hangulatot tükröző, illetve a beruházási halandóságot mutatóindikátor) is jenetősen csökkent. A felmérés eredményeit ismertetve Kozák Ákos, a VOSZ társelnöke kiemelte: a vállalkozások nem látják még, hogy konkrétan milyen formában valósul meg az új kormányzat vállalkozásokat támogató politikája; várják a konkrétumokat.

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A VOSZ Barométer indexe 2026 III. negyedévében 52-ről 50%-ra csökkent, így a mutató visszatért a 0-tól 100-ig terjedő skála semleges tartományába. A visszaesést elsősorban az okozta, hogy a Barométer három alindexe közül az üzleti hangulatot tükröző mutató 63-ról 58%-ra esett vissza, míg a beruházási hajlandóságot mutató index 30-ról 27%-ra csökkent – emelte ki a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megbízásából az Egyensúly Intézet által negyedévente készített kutatás friss felmérésének bemutatásakor Kozák Ákos, a VOSZ társelnöke, az Egyensúly Intézet társalapítója, gazdaságkutatási igazgatója. A Barométer harmadik alindexe, a pénzügyi helyzetet tükröző indikátor 62-ről 64%-ra nőtt.

Az előző két felméréshez hasonlóan 400 VOSZ-tag vállalkozás mellett 200 nem VOSZ-tag vállalkozás véleményét is megkérdezték a mostani felmérésben, ami lehetőséget ad a két csoport hangulatának összehasonlítására. A nem VOSZ-tagok általános hangulatindexe 49-ről 53%-ra nőtt.

Forrás: VOSZ

A vállalkozások szerint az ország fő gazdasági problémáját a kiszámíthatatlanság jelenti.

Ennek említése a VOSZ-tagoknál 14-ről 22%-ra, a nem VOSZ-tagoknál 15-ről 20%-ra nőtt. Kozák Ákos ezzel kapcsolatban elmondta:

a kiszámíthatatlanság itt nem feltétlenül azt jelenti, hogy állandóan változnak a törvények, inkább arra vonatkozik, hogy hiányérzet tapasztalható az egyértelmű gazdaságpolitikai irányok terén.

A szakértő szerint a vállalkozások nem látják még, hogy konkrétan milyen formában valósul meg az új kormányzat vállalkozásokat támogató politikája, a kkv-k finanszírozása vagy az iparpolitika.

Még nem látják a konkrétumokat, várják az egyértelmű irányokat

- tette hozzá.

Kockázatok

A mindennapi üzletmenet leggyakrabban említett akadályának továbbra is a munkaerőhiányt említik meg a vállalkozások, bár ez az arány a VOSZ-tagoknál 21-ről 15%-ra csökkent. A nem VOSZ-tagoknál is a munkaerőhiány vezet (17%) e téren.

Az első számú üzleti kockázat pedig továbbra is a veszteséges működés a VOSZ-tagoknál; említése 24-ről 28%-ra nőtt. Az időjárással és éghajlatváltozással összefüggő kockázatok súlya szintén emelkedett, 13-ról 20%-ra. A nem VOSZ-tagok körében a veszteséges működés (19%) és az időjárási kitettség (15%) emelkedett ki.

Üzleti hangulat

Az üzleti hangulat kapcsán a következő negyedévre vonatkozó kilátások mutatója 67-ről 60%-ra, az éves várakozásoké 70-ről 63%-ra csökkent.

A II. negyedévi javulást követően ismét borúlátóbbá váltak a gazdasági kilátások. A VOSZ-tagok körében a gazdasági helyzet gyengülését várók aránya 30-ról 44%-ra nőtt. A javulást váróké 30-ról 21%-ra esett.

A VOSZ-tagok árbevételi várakozásai a III. negyedévben tovább romlottak. Az éves tervet elérő vagy túlteljesítő cégek aránya 69-ről 61%-ra csökkent, miközben a cégvezetők 40%-a már valamilyen elmaradással számol.

Beruházások

Új beruházást a VOSZ-tagoknak már csak 26%-a tervezett, szemben az előző negyedévi 37%-kal; munkaerőt 22% venne fel, új üzleti lehetőséggel pedig mindössze 10% találkozott. Az Egyensúly Intézet előrejelzése szerint idén a beruházások 3,3%-kal esnek vissza, a vállalkozói szentiment ezt alátámasztja, magyarázta Kozák Ákos.

Az elbocsátást szükségesnek tartó VOSZ-tagok aránya 7-ről 12%-ra nőtt a III. negyedévben. „Ez csak egyfajta vélemény a vállalkozások részéről, nem gondolom, hogy ennyi cég fog leépíteni” – mondta a szakértő.

Minimálbér

A VOSZ Barométer felméréseknél mindig szerepel egy külön kérdés, amit alaposabban vizsgálnak meg a kutatásban. A mostani felmérésben ez a minimálbér és a garantált bérminimum kérdése lett. A kutatás szerint az elfogadhatónak tartott 2027-es béremelés mértéke visszafogottnak tekinthető a megkérdezett vállalkozások válaszai alapján.

A válaszadók 20%-a egyáltalán nem emelné a minimálbért,

további 46% legfeljebb 6%-os növelést támogatna.

Legalább 7%-os emelést csak 20% fogadna el.

A garantált bérminimum válaszai lényegében megegyeznek a minimálbérre adottakkal.

Forrás: VOSZ

Azt, hogy minimálbér az átlagkereset 50%-át érje el, a vállalkozások többsége csak feltételekkel támogatná. A cégvezetők 40%-a a béremelés ütemét a termelékenység növekedéséhez kötné, 31% pedig csak 2027 után, fokozatosan valósítaná meg a célt. Feltétel nélkül, akár már 2027-ben mindössze 6% támogatja, míg 23% inkább vagy teljesen elutasítja.

A felmérés bemutatásánál jelen volt Perlusz László, a VOSZ főtitkára is, aki a jövő évi minimálbér-emeléssel kapcsolatban ismertette a VOSZ álláspontját. Erről ebben a cikkünkben olvashat.

Vagyonadó

A vagyonadó-tervezet kérdése is szóba került újságírói kérdés kapcsán. Perlusz László ezzel kapcsolatban elmondta:

a legnagyobb veszélynek azt látják, hogy a vállalkozói vagyon nem eléggé szofisztikált módon számít majd bele az adóba, vagyis úgy, hogy nincs tekintettel a kisebb, 1-5 milliárd közötti vállalkozásokra.

Problémásnak nevezte, hogy

a tervezet egy kalap alá vesz egy nagyvállalatot meg egy olyan családi vállalkozást, amely 1985-ben GMK-val indult, és az elmúlt 40 évben felépített egy néhány milliárdos vállalkozást.

"Elfogadható egy vagyonadó, hogy a fogyasztási típusú adókról egy picit a hangsúly áthelyeződjön a vagyoni típusú adókra, csak akkor szakmai egyeztetéseken kell úgy kialakítani a kereteket, hogy védve legyenek azok a vállalkozói rétegek, amelyek védelemre szorulnak" - tette hozzá a VOSZ főtitkára. Kiemelte: vannak olyan ágazatok, ahol nagyon kevés a megtérülés, és az adó nem megfelelő kalkulációs módszere mellett olyan cash flow-kivételt eredményezhet egy vállalkozásból, ami a fejlesztésből, beruházásból vonhatja el a forrásokat.

Címlapkép forrása: Shutterstock