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Csak egy új tagot tudott választani a parlament a Médiatanácsba
Gazdaság

Csak egy új tagot tudott választani a parlament a Médiatanácsba

MTI
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Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg kedden az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították.

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megválasztására 189 igen, egy nem szavazat érkezett, tartózkodás nem volt. A Fidesz által javasolt Szabó László kommunikációs szakember, producer 52 igen, 131 nem voksot kapott, 7 tartózkodás mellett, a KDNP által jelölt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakemberre 53-en szavaztak igennel, 127 nem nemmel, míg 9 képviselő tartózkodott. A döntéshozatal után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke közölte: mivel nem szavazta meg a parlament a két jelöltet, új jelöltet kell állítani. A döntéshozatalt követően letette esküjét a Médiatanács frissen megválasztott tagja.

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Szeptember 22-én választotta a Médiatanács elnökévé Polyák Gábor médiajogászt, a grémium tagjává pedig - a Tisza Párt javaslatára - Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet, Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt a parlament. Nem kapott ugyanakkor többséget Szabó László és Pindroch Ferenc testületbe kerülése. Ám mivel a két jelölt megszerezte a voksok legalább egyharmadát, mindkettejük megválasztásáról dönthetett második körben a törvényhozás. Radetzky András azért került személyi javaslatként a parlament elé, mert a a múlt héten lemondott médiatanácsi tagi tisztségéről Tóth Máté, így oldva fel az összeférhetetlenséget, amely azzal állt elő, hogy a Mi Hazánk Mozgalom alelnökévé választották szeptember végén.

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