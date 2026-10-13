Elszomorító elemzés: csak Ukrajnában keresnek kevesebbet a PhD-hallgatók, mint Magyarországon

Egy friss európai elemzés szerint a magyar PhD-hallgatók jövedelme a kontinensen a második legalacsonyabb, ennél kevesebbet csak a háborúban álló Ukrajnában kapnak a doktoranduszok.
Míg Dániában vagy Németországban az éves juttatás eléri a 20-21 millió forintnak megfelelő összeget, addig itthon a 2016 óta változatlan állami ösztöndíj az első két évben havi nettó 140 ezer, a második szakaszban pedig 180 ezer forint. Ebből a jelenlegi, 2026-os megélhetési költségek mellett szinte lehetetlen önálló egzisztenciát építeni, miközben a hallgatókkal szemben elvárás a folyamatos kutatómunka, a nemzetközi publikálás, a konferencia-részvétel és sok esetben az oktatási feladatok ellátása is.
Ennek ellenére a hazai agráregyetemeken – mint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), a Széchenyi István Egyetem és a Debreceni Egyetem – a képzések iránti érdeklődés stabil, sőt esetenként kifejezetten növekvő tendenciát mutat. A hallgatói lemorzsolódás ráadásul meglepően alacsony, intézményenként mindössze néhány százalékos, ami arra utal, hogy a fiatalok tudatosan vállalják a kihívásokat. Ugyanakkor komoly akadályt jelent számukra a pénzhiány miatti munkavállalási kényszer, ami jelentősen elvonja az időt a tudományos munkától. Az agrárkutatások ráadásul különösen időigényesek és kiszámíthatatlanok, hiszen az időjárási viszonyok, a szigorú tenyészidőszakok vagy egy váratlan állategészségügyi probléma könnyen hónapokkal is visszavetheti a kísérleteket.
Bár kevesen hagyják ott a képzést menet közben, a doktori fokozat megszerzése az abszolutórium megszerzését követően gyakran elakad.
Amikor a jelöltek kilépnek a munkaerőpiacra, a teljes munkaidős állás és az esetleges családalapítás mellett sokaknak már nem marad idejük és energiájuk a disszertáció megírására. Szintén gyakori probléma, hogy a szigorú egyetemi elvárásoknak megfelelő, rangos tudományos cikkek megjelenésére akár éveket is várni kell, ami tovább lassítja a fokozatszerzést.
Mivel az alacsony jövedelem miatt a pályát elhagyó tehetségek hosszú távon veszélyeztetik a kutatói utánpótlást, az egyetemek saját forrásból próbálják kiegészíteni a szűkös állami keretet. A MATE például havi 300 ezer forintra egészíti ki azoknak az ösztöndíját, akik aktívan bekapcsolódnak az intézeti munkába, emellett kiválósági programot is működtet. A Debreceni Egyetem havi 65-75 ezer forintos kiegészítést és utazási támogatást nyújt a doktoranduszoknak, a Széchenyi István Egyetem pedig átvállalja a sokszor több ezer eurós publikációs költségeket, valamint teljesítményalapú ösztöndíjakkal motiválja a fiatalokat.
A vonzóbb doktori képzéshez azonban a juttatások emelése mellett a munkaerőpiaci kilátások javítására is szükség lenne. Jelenleg kevés olyan hazai agrárvállalkozás működik, amely saját kutatócsoporttal és innovációs forrásokkal rendelkezik,
így a termelő cégeknél a PhD-fokozat ritkán jelent fizetésben is megmutatkozó előnyt az elhelyezkedés során.
Ahhoz, hogy az agrárdoktori képzés valódi perspektívát nyújtson a fiataloknak, elengedhetetlen lenne a versenyszféra bevonása, valamint a gyakorlatban is azonnal hasznosítható, az agrárium aktuális problémáira reagáló kutatások erőteljesebb finanszírozása.
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