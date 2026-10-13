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Forradalmi javaslat született a vagyonadóról – Mit lép erre a kormány?
Gazdaság

Forradalmi javaslat született a vagyonadóról – Mit lép erre a kormány?

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A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete elkészítette javaslatát a vagyonadóról szóló törvénytervezethez – írja a szervezet Facebook-oldalán.
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Az évtizedek óta működő családi vállalkozások a megtermelt nyereség jelentős részét visszaforgatták, munkahelyeket teremtettek, válságokat vészeltek át, és sokszor teljes magánvagyonukkal vállaltak kockázatot vállalkozásuk fennmaradásáért – írja az egyesület. Ezt követően konkrét javaslatot tesznek:

az 1%-os vagyonadó legyen kiváltható a vagyonadó összegének háromszorosát elérő, igazolt beruházással.

Szerintük ez beruhására ösztönözne, a nyereség visszaforgatását segítené, emellett munkahelyeket teremtene. Ráadásul a beruházásokhoz kapcsolódó áfa- és bérközterhek akár a vagyonadó összegét is elérhetik, illetve meghaladhatják, így a költségvetés bevételei sem lennének alacsonyabbak.

A cél ne pusztán a vagyon megadóztatása legyen, hanem az is, hogy a vagyonból új érték, beruházás és munkahely szülessen!

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zárta közleményét a családi vállalkozások egyesülete.

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