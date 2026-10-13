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Franciaországban csinált nagybevásárlást az Nvidia
Gazdaság

Franciaországban csinált nagybevásárlást az Nvidia

Portfolio
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Francia technológiai startupokba fektet be az Nvidia, a Les Echos üzleti napilap értesülései szerint ugyanis az amerikai chipgyártó a Doctolib, a Genesis AI, a Pigment és az Entalpic vállalatokban szerez részesedést.
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Az egészségügyi platformot üzemeltető Doctolib korábban már megerősítette, hogy az Nvidia kisebbségi részesedést szerez a társaságban,

a pakett pontos méretét és a tranzakció értékét azonban nem hozták nyilvánosságra.

A vállalat közleménye szerint az Nvidia belépése elősegítheti a mesterségesintelligencia-alapú eszközeik fejlesztését. A Genesis AI, az Entalpic és a Pigment egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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