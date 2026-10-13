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Gazdaság

Gázolt a vonat Kismarosnál

MTI
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Elgázolt egy embert a vonat Kismaroson, az Ady Endre úton, a vasútállomásnál – közölte a katasztrófavédelem kedden délután.

A közlemény szerint a balesethez a váci hivatásos és a nagymarosi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik kiemelték a szerelvény alól a balesetet szenvedett személyt, és átadták a mentőknek.

A Mávinform azt írta, hogy az elgázolt ember súlyosan megsérült.

A helyszínelés ideje alatt – várhatóan késő délutánig –

csak egy vágányon járnak a vonatok Verőce és Nagymaros között.

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