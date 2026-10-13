Hamarosan jön Magyar Péter interjúja

Hamarosan kezdődik Magyar Péter miniszterelnök interjúja a Partizánon. A kormányfő korábban elárulta, hogy a beszélgetés során röviden munkahelyét, a miniszterelnöki irodát is bemutatja majd. A beszélgetésnek nincs hivatalos kezdési időpontja.
Az interjú során várhatóan a magyar gazdasági és politikai élet aktuális kérdései kerülnek szóba,
mint például
- az előző kormány gazdasági és politikai öröksége,
- a 2027-es költségvetési terv elvei és főbb prioritásai,
- az új és megváltozó adók,
- az euróbevezetés, illetve
- az elszámoltatási eljárások állása és a korrupciógyanús ügyek is.
A Partizán műsorában elhangzott, hogy a kormányfő a mai parlamenti eseményekkel kapcsolatban válaszol majd néhány kérdésre.
A gyermekvédelmi törvénymódosítások mai parlamenti elfogadásáról Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben számolt be. A kormányfő elmondta, hogy
a javaslatok a kórházban maradt csecsemők helyzetének rendezését, az online gyermekbántalmazás elleni fellépést, valamint a gyermekek számára félelmet keltő közterületi plakátok korlátozását célozzák.
Magyar Péter a bejegyzésben többször hangsúlyozta, hogy míg a Tisza frakciója egységesen támogatta a módosításokat, addig a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk képviselői nem szavazták meg azokat. A mai eseményeket a kormányfő döbbenetesnek és szégyenteljesnek nevezte, az esti interjúban pedig várhatóan szintén kitér ezen eseményekre.
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