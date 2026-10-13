Hamarosan jön Magyar Péter interjúja

Magyar Péter miniszterelnök ma este a Partizánnak ad interjút, melyben várhatóan a mai parlamenti eseményekre - a gyermekvédelmi törvénymódosítás szavazására - reflektál. A beszélgetésről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

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Hamarosan kezdődik Magyar Péter miniszterelnök interjúja a Partizánon. A kormányfő korábban elárulta, hogy a beszélgetés során röviden munkahelyét, a miniszterelnöki irodát is bemutatja majd. A beszélgetésnek nincs hivatalos kezdési időpontja.

Az interjú során várhatóan a magyar gazdasági és politikai élet aktuális kérdései kerülnek szóba,

mint például

az előző kormány gazdasági és politikai öröksége,

a 2027-es költségvetési terv elvei és főbb prioritásai,

elvei és főbb prioritásai, az új és megváltozó adók ,

, az euróbevezetés , illetve

, illetve az elszámoltatási eljárások állása és a korrupciógyanús ügyek is.

A Partizán műsorában elhangzott, hogy a kormányfő a mai parlamenti eseményekkel kapcsolatban válaszol majd néhány kérdésre.

A gyermekvédelmi törvénymódosítások mai parlamenti elfogadásáról Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben számolt be. A kormányfő elmondta, hogy

a javaslatok a kórházban maradt csecsemők helyzetének rendezését, az online gyermekbántalmazás elleni fellépést, valamint a gyermekek számára félelmet keltő közterületi plakátok korlátozását célozzák.

Magyar Péter a bejegyzésben többször hangsúlyozta, hogy míg a Tisza frakciója egységesen támogatta a módosításokat, addig a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk képviselői nem szavazták meg azokat. A mai eseményeket a kormányfő döbbenetesnek és szégyenteljesnek nevezte, az esti interjúban pedig várhatóan szintén kitér ezen eseményekre.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt