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Hamarosan jön Magyar Péter interjúja
Gazdaság

Hamarosan jön Magyar Péter interjúja

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Magyar Péter miniszterelnök ma este a Partizánnak ad interjút, melyben várhatóan a mai parlamenti eseményekre - a gyermekvédelmi törvénymódosítás szavazására - reflektál. A beszélgetésről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
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Információ és jelentkezés

Hamarosan kezdődik Magyar Péter miniszterelnök interjúja a Partizánon. A kormányfő korábban elárulta, hogy a beszélgetés során röviden munkahelyét, a miniszterelnöki irodát is bemutatja majd. A beszélgetésnek nincs hivatalos kezdési időpontja.

Az interjú során várhatóan a magyar gazdasági és politikai élet aktuális kérdései kerülnek szóba,

mint például

  • az előző kormány gazdasági és politikai öröksége,
  • a 2027-es költségvetési terv elvei és főbb prioritásai,
  • az új és megváltozó adók,
  • az euróbevezetés, illetve
  • az elszámoltatási eljárások állása és a korrupciógyanús ügyek is.

A Partizán műsorában elhangzott, hogy a kormányfő a mai parlamenti eseményekkel kapcsolatban válaszol majd néhány kérdésre.

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A gyermekvédelmi törvénymódosítások mai parlamenti elfogadásáról Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben számolt be. A kormányfő elmondta, hogy

a javaslatok a kórházban maradt csecsemők helyzetének rendezését, az online gyermekbántalmazás elleni fellépést, valamint a gyermekek számára félelmet keltő közterületi plakátok korlátozását célozzák.

Magyar Péter a bejegyzésben többször hangsúlyozta, hogy míg a Tisza frakciója egységesen támogatta a módosításokat, addig a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk képviselői nem szavazták meg azokat. A mai eseményeket a kormányfő döbbenetesnek és szégyenteljesnek nevezte, az esti interjúban pedig várhatóan szintén kitér ezen eseményekre.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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