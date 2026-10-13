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Hatott Baka András szava: módosította az orvosi kamarára vonatkozó törvényt a parlament
Gazdaság

Hatott Baka András szava: módosította az orvosi kamarára vonatkozó törvényt a parlament

MTI
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Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az egészségügyi kamarákról szóló, ki nem hirdetett törvényt kedden az Országgyűlés.

Részben módosította az Országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot Részben módosította az Országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot.

A változtatást 138 igen, 50 nem szavazattal fogadták el a képviselők. A módosítás szerint, ha nem a törvényben meghatározott határidőig érkezik be a Magyar Orvosi Kamarába történő tagfelvételi kérelem, akkor a kamarai tagsághoz kapcsolódó tevékenység a határidő lejárta után - 45 helyett - a 60. naptól nem végezhető a kérelem elbírálásáig.

A módosító javaslattal a köztársasági elnök észrevételének megfelelően

összhangba hozzák az egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében.

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Beépül továbbá az a garanciális rendelkezés az etikai döntések felülvizsgálatának eljárásába, amely szerint a folyamatban lévő ügyekben az etikai eljárást az etikai vétség elkövetésének időpontjában hatályos etikai szabályok szerint kell lefolytatni.

Baka András szeptember 30-án küldte vissza az Országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. Az államfő közölte: kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével. Ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétesnek találja, hogy a törvény két ciklusra korlátozta a Magyar Orvosi Kamara vezető tisztségviselőinek mandátumát. Az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működésének elengedhetetlen feltétele, hogy az orvoskamarába történő kötelező visszalépés előírása a lehető legészszerűbb átmeneti rendelkezésekkel történjen. Szükségtelen adminisztratív korlátozások ne vezethessenek oda, hogy a kamarai tagsággal jelenleg nem rendelkező orvosok elveszítik a szakmagyakorláshoz való jogukat, és kiesnek az egészségügyi ellátórendszerből.

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