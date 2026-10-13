Hatott Baka András szava: módosította az orvosi kamarára vonatkozó törvényt a parlament

Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az egészségügyi kamarákról szóló, ki nem hirdetett törvényt kedden az Országgyűlés.

Részben módosította az Országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot Részben módosította az Országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot.

A változtatást 138 igen, 50 nem szavazattal fogadták el a képviselők. A módosítás szerint, ha nem a törvényben meghatározott határidőig érkezik be a Magyar Orvosi Kamarába történő tagfelvételi kérelem, akkor a kamarai tagsághoz kapcsolódó tevékenység a határidő lejárta után - 45 helyett - a 60. naptól nem végezhető a kérelem elbírálásáig.

A módosító javaslattal a köztársasági elnök észrevételének megfelelően

összhangba hozzák az egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében.

Beépül továbbá az a garanciális rendelkezés az etikai döntések felülvizsgálatának eljárásába, amely szerint a folyamatban lévő ügyekben az etikai eljárást az etikai vétség elkövetésének időpontjában hatályos etikai szabályok szerint kell lefolytatni.

Baka András szeptember 30-án küldte vissza az Országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. Az államfő közölte: kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével. Ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétesnek találja, hogy a törvény két ciklusra korlátozta a Magyar Orvosi Kamara vezető tisztségviselőinek mandátumát. Az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működésének elengedhetetlen feltétele, hogy az orvoskamarába történő kötelező visszalépés előírása a lehető legészszerűbb átmeneti rendelkezésekkel történjen. Szükségtelen adminisztratív korlátozások ne vezethessenek oda, hogy a kamarai tagsággal jelenleg nem rendelkező orvosok elveszítik a szakmagyakorláshoz való jogukat, és kiesnek az egészségügyi ellátórendszerből.

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